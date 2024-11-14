Türkiye ve Birleşik Krallık'tan Demir Yolu Sektöründe Anlaşma

Türkiye-Birleşik Krallık Demir Yolu İşbirliği Gelişiyor

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında demir yolu sektöründe işbirliğini artırmak amacıyla "Demiryolu Sektöründe İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı. Anlaşma, JW Marriot Otel’de düzenlenen "Birleşik Krallık-Türkiye Demiryolu Forumu" etkinliği sırasında gerçekleştirildi.

Forumda Önemli Vurgular

Foruma, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçi Yardımcısı Wendy Wyver, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ömrüye Ayan, Birleşik Krallık Uluslararası Demiryolu ve Demiryolu Taşımacılığı Direktör Yardımcısı Andrea Pearson ve sektörle ilgili kuruluşların temsilcileri katıldı.

Wyver, etkinliğin açılışında iki ülke arasındaki demir yolu işbirliğinin önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin uluslararası güvenlikten enerjiye ve ticaretten ulaştırmaya kadar birçok alanda Birleşik Krallık için vazgeçilmez bir ortak olduğunu belirtti. Ayrıca, her iki ülke arasında ticaret hacmini artırmak adına modern bir serbest ticaret anlaşması niyetlerinin ortaya konduğunu ifade etti.

Yenilikçi İşbirlikleri ve Sürdürülebilirlik

Ayan ise mutabakatın iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileriye taşıyacağına vurgu yaptı. Ayan, insan ve çevre odaklı büyümenin desteklenmesine yönelik sürdürülebilir, güvenli ve etkin ulaştırma altyapısının önceliklerinin arasında yer aldığını belirtti. Ayrıca, demir yollarının geçtiği coğrafyalarda ekonomik, sosyal ve kültürel gelişime katkı sağladığını ifade etti.

Pearson, iki ülke arasında 150 yıldır süregelen demir yolu işbirliğine dikkat çekerek, yeni mutabakatın gelecekteki işbirliklerine yenilikçi bir perspektif kazandıracağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Ayan ve Pearson, “Demiryolu Sektöründe İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nı imzaladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.