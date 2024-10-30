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Türkiye ve Gabon Arasında Ekonomik İş Birliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Gabonlu mevkidaşıyla görüşerek yatırımlar ve kalkınma konularında destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 21:39
Türkiye ve Gabon Arasında Ekonomik İş Birliği

Gabon ile Türkiye Arasında Ekonomik İş Birliği Görüşmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gabon Sanayi Bakanı François Mbongo Rafemo Bourdette ile bir araya geldi. İki bakan, karşılıklı yatırımlar, bölgesel kalkınma ve endüstriyel iş birliği üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Kacır'ın Açıklamaları

Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Gabon Sanayi Bakanı ile Bakanlığımızda bir araya gelerek önemli konuları ele aldık. Türkiye, Afrika'nın ekonomik potansiyelinin kalkınmayı hızlandırması amacıyla her türlü desteğini sunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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