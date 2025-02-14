TUSAF 19. Uluslararası Kongre ve Sergisi Antalya'da Başladı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 2023 yılında Türkiye'nin dünya buğday unu ihracatındaki payının 1,47 milyar dolara ve yüzde 21,2'ye ulaştığını belirtti. 2024 yılında gerçekleştirilen 1,16 milyar dolarlık buğday unu ihracatı ile Irak, Suriye, Somali, Cibuti ve Venezuela gibi ülkelere önemli miktarlarda ihracat yapıldığını ifade etti.

Tarımsal Dış Ticarette Artış

Gürcan, Antalya'nın Belek Turizm Merkezinde düzenlenen kongrenin açılışında Türkiye'nin artan nüfusuna rağmen tarımsal dış ticarette fazla veren bir ülke olduğuna dikkat çekti. Tarım ve gıda sanayi ürünleri ihracatının toplam ihracattaki payının geçen yıl yüzde 12,4 olduğunu vurguladı.

Fiyat İstikrarı İçin Önlemler

Bakanlık olarak piyasa bozucu davranışlara karşı gerekli tedbirleri almaya devam ettiklerini belirtirken, 81 ilde yoğun denetim faaliyetlerinin sürdüğünü açıkladı.

İklim Değişikliğinin Etkileri

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, iklim değişikliğinin tarım sektörünü ciddi şekilde etkilediğini vurguladı. Son 50 yılda doğal afetlerin beş kat arttığını ve bu durumun en çok tarım sektörünü etkilediğini belirtti. Üretim planlamasının fiyat hareketliliğini stabilize etmek amacıyla yapıldığını aktardı.

Dünya İhracat Lideri Türkiye

TÜSAF Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, 2024 yılının zorluklarına rağmen 20 milyon ton buğday üretimi gerçekleştirerek sezonu dünya ihracat lideri olarak kapattıklarını açıkladı. 1,5 milyar dolar gelir elde ettiklerini de sözlerine ekledi.

Gıda İsrafı Sorunu

Tezcan, dünyada 1 milyar 300 milyon ton gıdanın israf edildiğini belirterek, gıda arz güvenliğinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin un ambarı olma rolünü gururla sürdürdüğünü vurguladı.

Ödül Töreni

Kongre sonunda, TUSAF Başkanı Haluk Tezcan, bakan yardımcılarına plaket takdim etti. Etkinlik, 16 Şubat tarihinde sona erecek.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından "Sürdürülebilir Gelecek: İklim, Su, Tarım" ana temasıyla düzenlenen "19. Uluslararası Kongre ve Sergisi", Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezinde başladı. Programa Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı (sol 5), Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan (sol 4), Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güldal (sağ 5) ile TUSAF Başkanı Haluk Tezcan (ortada) ve davetliler katıldı.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından "Sürdürülebilir Gelecek: İklim, Su, Tarım" ana temasıyla düzenlenen "19. Uluslararası Kongre ve Sergisi", Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezinde başladı. Programa Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı (sol 5), Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan (sol 4), Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güldal (sağ 5) ile TUSAF Başkanı Haluk Tezcan (ortada) ve davetliler katıldı.