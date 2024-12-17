TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Türkiye'nin Uluslararası Lojistik Merkezi Olma Potansiyeli

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, son yıllarda gelişen teknolojilerin ve küresel ticaretin, Türkiye'yi büyük bir dönüşüme zorladığını ifade etti. Turan, ''Bu dönüşüm, aynı zamanda büyük bir potansiyel de sunuyor. Türkiye'nin stratejik konumuyla birlikte, uluslararası lojistik merkezi haline gelmesi mümkün'' şeklinde konuştu.

Etkinlik Detayları

TÜSİAD tarafından düzenlenen “E-Ticaretin Taşıyıcı Gücü: Lojistikle Şekillenen Gelecek” başlıklı etkinlik, TÜSİAD Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, Türkiye’deki e-ticaretin hızlı büyüme süreci ön plana çıkarıldı.

Dijital Lojistik ve E-Ticaret Hacmi

Orhan Turan, günümüzde lojistik sektöründeki dijitalleşmenin süreçleri hızlandırdığını ve maliyetleri düşürdüğünü vurgulayarak, dijital platformların depo yönetiminden tedarik zinciri takibine kadar her süreci daha şeffaf ve verimli hale getirdiğini belirtti. 2023 yılında Türkiye’deki e-ticaret hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 115,15 artarak 1,85 trilyon Türk lirası'na ulaştı. Aynı dönemde işlem sayısı da yüzde 22,25 artarak 5,87 milyar adede yükseldi.

Teknoloji ve Verimlilik

Turan, hız ve verimlilik için teknolojinin önemini vurgulayarak, Türkiye'deki lojistik firmalarının depo ve sevkiyat yönetiminde dijitalleşme ve otomasyon teknolojilerinden faydalandığını kaydetti. Bu yaklaşımlar, maliyetleri düşürmeye ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik önem taşıyor.

Yenilikçi Yaklaşımlar ve E-Ticaretin Rolü

TÜSİAD Ulaştırma ve Lojistik Çalışma Grubu Başkanı Nilgün Keleş, değişen tüketici beklentilerinin lojistik alanındaki yenilikçi ve çözüm odaklı yaklaşımları zorunlu kıldığını belirtti. Keleş, e-ticaret ve e-ihracatın lojistik sektörünü ileriye taşıyacak en kritik unsurlardan biri olduğunu ifade etti.

Keleş, ''Perakende e-ticaretin toplam perakende hacminden aldığı payın 2027 yılına kadar yüzde 24,88'e ulaşması bekleniyor. 2023-2027 yılları arasında pazarın TL bazında yılda ortalama yüzde 44 büyümesi öngörülüyor'' diyerek sektördeki büyümeye katkıda bulunan unsurların başında artan internet kullanımı ve değişen tüketici alışkanlıklarının geldiğini sözlerine ekledi.

Stok ve Depo İhtiyaçları

Keleş, Kuzey Marmara bölgesinde e-ticarette kullanılan toplam stok alanının 7,5 milyon metre kare olduğunu ve bu alanın 2027 yıl sonuna kadar yaklaşık 11,5 milyon metre kareye çıkarılması gerektiğini belirtti. Her yıl yaklaşık 1,3 milyon metre kare yeni depo arzı yapılması gerektiğinin altını çizdi.