TVF, Vakıfbank'tan 152 Milyon TL'lik Pay Satışına Başladı

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Vakıfbank'ta sahip olduğu payların bir bölümünü yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışa çıkardı.

Satışın kapsamı

TVF tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada; Vakıfbank sermayesinin yüzde 74,79'una denk gelen ve TVF mülkiyetinde bulunan toplam 7 milyar 415 milyon 921 bin 522,54 lira nominal değerli payların, 152 milyon lira nominal değere kadar olan ve çıkarılmış sermayeye oranı yaklaşık yüzde 1,53 olan kısmının satış sürecinin hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle başlatıldığı bildirildi.

Koordinatör ve işlem ayrıntıları

Açıklamada, satış işlemi kapsamında Merrill Lynch International'ın tek küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak yetkilendirildiği belirtildi. Satılacak pay adedi ve satış fiyatı gibi nihai şartların hızlandırılmış talep toplama sürecinin sonucunda belirleneceği ifade edildi.

Satış sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların ayrıca duyurulacağı ve işlemin borsa dışında takasının gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Olası etkiler ve taahhütler

Açıklamada, söz konusu payların tamamının satılması halinde, TVF'nin Vakıfbank'taki doğrudan pay sahipliğinin yüzde 73,26 seviyesine düşeceği; bankanın serbest dolaşımdaki paylarının ise yüzde 7,51 olmasının beklendiği belirtildi.

İşlem sonrasında TVF'nin mülkiyetinde kalacak Vakıfbank payları için, birtakım mutat istisnalar ve koordinatörün izniyle gerçekleştirilecek işlemler hariç olmak üzere, işlemin tamamlanmasını takip eden 90 günlük satmama taahhüdü (lock-up) verildiği kaydedildi.