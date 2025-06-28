TZOB Başkanı Bayraktar'dan Kuraklık Zamanında Çiftçilere Destek Talebi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu sezon meydana gelen kuraklığın buğday, arpa ve mercimek gibi stratejik ürünlere önemli zararlar verdiğini vurgulayarak, kuraklıktan etkilenen çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri nezdindeki borçlarının faizsiz olarak en az bir yıl ertelenmesini talep etti.

Küresel İklim Değişikliğinin Etkileri

Bayraktar, yaptığı açıklamada, küresel iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıklar ve azalan yağışların, kuraklık olaylarının sıklığını ve şiddetini artırdığını belirtti. Ayrıca, kuraklığın yavaş gelişim gösterebildiğini ve çok geniş alanlarda ciddi ekonomik, çevresel ve sosyal etkilere yol açabileceğini ifade etti.

Özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu Bölgesinde Verim Kaybı

Türkiye'nin yarı kurak bir iklim kuşağında bulunduğunu hatırlatan Bayraktar, kuraklığın tarımsal üretime olumsuz etkilerinin 2024-25 sezonunda da devam edeceği uyarısında bulundu. Özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerindeki illerde ciddi verim kayıpları gözlemleniyor.

Ayrıca, Aksaray, Karaman, Kırıkkale gibi illerde zirai don ve kuraklık sebebiyle verim kayıpları yaşanırken, Bayraktar, yaşanan bu krizle birlikte çiftçilerin yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Sigorta Olmayan Çiftçilere Destek

Bayraktar, aynı zamanda, nisan ayında meydana gelen zirai don olayından etkilenen çiftçilere sigortaları olmasa dahi hasarları payına düşen bir yardım ödemesi yapılacak olmasını olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Sonuç olarak, Bayraktar, "Kuraklıktan zarar gören ve geliri azalan çiftçilerimizin bu yardımlar kapsamına alınmasını ve Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri olan borçlarının faizsiz en az bir yıl ertelenmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu sezon yaşanan kuraklığın buğday, arpa ve mercimek başta olmak üzere stratejik ürünlere zarar verdiğini belirterek, "Kuraklıktan zarar gören ve geliri düşen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz olarak en az bir yıl ertelenmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.