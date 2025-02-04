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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan 5G İhalesi Açıklaması: 2025 Hedefi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 5G ihalesinin 2025'in ilk yarısında yapılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:09
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan 5G İhalesi Açıklaması: 2025 Hedefi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: 5G İhalesinin Tarihi Belli Olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapmış olduğu açıklamalarda 5G ihalesinin bu yılın ilk yarısında gerçekleştirilmesi planlandığını söyledi. Bakan Uraloğlu, ihale sürecinin başlatıldığını ve kayıt tarihinin belirlenmesinin beklenildiğini ekledi.

3 GSM Operatörü ile Görüşmeler Devam Ediyor

3 GSM operatörü ve ekipman tedarikçileri ile ilgili yoğun görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Uraloğlu, "Bu sene ihalesini yaparak 2026 yılında ilk sinyali almayı ve 5G'yi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz," dedi. Ayrıca, süreçte mümkün olduğunca yerli ve milli donanıma öncelik vereceklerini vurguladı.

Rekabetçi İhale Süreci

Bakan Uraloğlu, ihaleye katılacak operatörlerin rekabet edeceğini belirterek, şartları sağlayanların en fazla hakkı kazanacaklarını ifade etti. İhale sürecinin tüm detaylarının, sektörle yapılan görüşmelerde göz önüne alınacağını dile getirdi.

Fiber Altyapı ve Gelecek Planları

Fiber altyapı ile ilgili olarak İmtiyaz Sözleşmesi’nin 2026'da sona ereceğini belirten Uraloğlu, fiber altyapının büyük bir kısmının şu anda bir operatörün elinde olduğunu ve rekabeti artıracak ihale sürecinin ayrıca yapılacağını kaydetti.

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