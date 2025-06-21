Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Orta Koridor ve Kalkınma Yolu’nu Güçlendirmeliyiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ekonomi basını ile yaptığı toplantıda, uluslararası taşımacılığın gelecek yönelimlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bilhassa Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Koridoru gibi alternatif güzergâhların çeşitlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, güncel uluslararası gerginliklerin bu tür stratejilerin önemini artırdığını ifade etti. İsrail'in İran'a saldırısının ardından Hürmüz Boğazı'nın kapatılması olasılığı üzerinde duran Uraloğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Tek bir hatta bağlı kalmamamız gerekir. Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Koridoru için gerekli çalışmaları yapıyoruz."

Bakan Uraloğlu, ayrıca 27-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Küresel Ulaştırma Koridorları Forumuna ilişkin bilgi verdi. Etkinliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını belirtti ve forumun 50'den fazla ülkenin bakanlarının katılımıyla gerçekleşeceğini vurguladı. Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumuna dikkat çeken Uraloğlu, ülkemizin uluslararası alanda sağladığı katkıların kıymetini dile getirdi.

Uraloğlu, ulaştırma alanındaki yatırımların büyüklüğünü aktararak, 2002 yılından itibaren toplamda 293,5 milyar dolarlık yatırım yapıldığını belirtti ve bunun ülke ekonomisine olan katkısının yaklaşık 1 trilyon dolar olduğunu ifade etti. Yıllık ortalama 1 milyon kişiye istihdam sağlandığı bilgisini de paylaştı. Kara yollarındaki bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin 101 kilometre'den 29 bin 742 kilometreye çıkarıldığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, demir yollarındaki gelişmelere de dikkat çekerek, mevcut ağın 10 bin 900 kilometre'den 14 bin kilometreye yükseltildiğini bildirdi. Türkiye’nin yüksek hızlı tren işletmeciliğinde Avrupa'da altıncı, dünya genelinde sekizinci sırada olduğunu belirten Uraloğlu, 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı demir yolu inşa etmeyi başardıklarını söyledi.

Ayrıca, Türkiye’nin hava yolu sektöründeki gelişimlerine vurgu yapan Uraloğlu, 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısının bugün 58'e ulaştığını kaydetti. Bunun yanı sıra, görünür uçuş noktası sayısının 353'e çıkarıldığını ve toplam yolcu trafiğinin geçen yıl 231 milyon kişiye ulaştığını belirtti.

Denizcilik alanında ise liman sayısının 217'ye çıktığını, tersanelerde ise yalnızca 37 olan kapasitenin 85'e yükseldiğini umut verici bir şekilde açıkladı. Ayrıca, fiber ağ uzunluğunun 605 bin kilometre'den 800 bin kilometreye çıkarılması planlandığını ifade etti. Uraloğlu, Çin ile Avrupa arasındaki demir yolu taşımalarının gelecekte en az %30'unun bu güzergâhlar aracılığıyla yapılacağını öngördüklerini aktardı.

Son olarak, Bakan Uraloğlu, mevcut projelerin Türkiye’nin ekonomik gücünü artıracağını ve jeopolitik avantajlardan faydalanarak, ülkenin konumunu güçlendireceğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Ortaköy Sosyal tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Ortaköy Sosyal tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.