Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Slovenya'da Başbakan Golob ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun Slovenya Ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Slovenya'da Başbakan Robert Golob ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki işbirliklerinin kapsamı ele alındı.

Ulaşım ve Altyapı Projeleri Öncelikli Gündem

Bakan Uraloğlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre, görüşmelerde ulaştırma ve altyapı projelerinin yanı sıra enerji, yeşil dönüşüm ve lojistik alanlarında hızla gelişebilecek işbirlikleri üzerinde durulduğunu ifade etti.

Uraloğlu, bu konularda Türkiye ve Slovenya'nın daha güçlü bir ekonomik ortaklık kurma potansiyeline inandıklarını belirterek, “Bölgesel kalkınmaya katkı sunan ve halklarımızın refahını artıran... ortak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Divaca-Koper Demiryolu Projesi İncelemeleri

Uraloğlu, ayrıca Slovenya Altyapı Bakanı Alenka Bratusek ile birlikte Divaca-Koper Demiryolu İkinci Hat Projesi sahasında incelemelerde bulundu. Projede, Türkiye'den yapımına katılan Yapı Merkezi firmasının tünel ve viyadük inşaatlarının hızla sürdüğünü vurguladı.

Verilen bilgilere göre, NATM yöntemiyle kazılan tünellerde önemli ilerlemeler kaydedildi. Gabrovica Viyadüğü ise itme ve sürme tekniği ile inşa ediliyor. Türk mühendisliğinin Avrupa'da iz bıraktığına dikkat çekildi.

Belediye Başkanı ile İşbirliği Görüşmeleri

Bakan Uraloğlu, başkent Lübliyana'nın Belediye Başkanı Zoran Jankovic ile de bir araya geldi. Bu toplantıya Bakan Bratusek ve Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu da katıldı.

Uraloğlu, gerçekleştirilen toplantının şehircilik, ulaşım altyapısı, sürdürülebilirlik ve akıllı şehir uygulamaları gibi konularda işbirliği imkanlarını değerlendirildiğini ifade etti. Bu güçlü temasların, Türkiye ve Slovenya ilişkilerine önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), Slovenya'daki temasları kapsamında ülkenin başkenti Lübliyana'da, Slovenya Başbakanı Robert Golob (sağda) ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), Slovenya'daki temasları kapsamında ülkenin başkenti Lübliyana'da, Slovenya Başbakanı Robert Golob (sağda) ile görüştü.