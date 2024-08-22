Ulusal Su Kurulu'nun Yeni Görev ve Çalışma Esasları Belirlendi

Su Kurullarının Görevleri ve Yapısı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle, Ulusal Su Kurulu ve yerel su kurullarının görevleri ile çalışma usulleri belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, su kaynaklarının yönetimini daha etkin hale getirmeyi amaçlıyor.

Ulusal Su Kurulu'nun Rolü

Ulusal Su Kurulu, Tarım ve Orman Bakanı'nın başkanlığında toplanacak ve kentler ile kırsalda su, gıda, enerji ve ekosistem ilişkilerini dikkate alarak kısa ve uzun vadeli su stratejileri geliştirecek. Kurul, sürdürülebilir su yönetimine yönelik önerilerde bulunacak ve su kaynaklarının kalitesini koruma hedefiyle karşılaşılan sorunlara çözümler üretecek. Yılda en az iki kez toplanacak

Kurul, yılda en az iki kez toplanacak ve kararlar, üye çoğunluğuyla alınacak.

Havza Temelli Su Yönetimi

Her havza bölgesi için ayrı bir su kurulu oluşturulacak. Bu kurullar, kendi alanlarına yönelik yönetim planlarına katkı sağlayacak ve plan uygulamalarını izleyerek gelişmeleri değerlendirecek. Ayrıca, il su kurulları da yılda en az bir kez vali başkanlığında toplanarak su kaynaklarını koruma ve iyileştirme görevlerini üstlenecek. Havza Yönetiminde Yenilikler

Bakanlığın önceki uygulamalarını sona erdiren yeni tebliğler de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.