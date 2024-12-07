Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne Kayıt Süresi Bir Ay Uzatıldı

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Kayıt Süresi Uzatıldı

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçiş sürecinde yaşanan yoğunluklar, vergi mükelleflerinin mağduriyetini önlemek amacıyla sisteme kayıt tarihinin 31 Ocak 2025 olarak güncellenmesine yol açtı. 31 Aralık 2024 tarihine kadar kayıt yaptıranlar, donanım fiyatlarındaki yıl sonu artışından etkilenmeyecek.

Resmi Düzenlemeler

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile birlikte akaryakıt piyasasında rekabetin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele hedefleniyor.

Kayıt Zorunluluğu ve Faydalar

UTTS kapsamındaki taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işletmecileri, 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kayıt yaptırarak gerekli donanımları taktırmak zorundadır. Yeni tebliğ ile son kayıt tarihi 31 Ocak 2025 olarak belirlenmiştir. Donanım fiyatları, yıl sonu ÜFE artış oranı üzerinden güncellenecek, bu nedenle 2024 için geçerli fiyatlardan yararlanmak isteyenlerin belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmaları gerekmekte.

Taşıt Sahiplerine Yönelik Avantajlar

Taşıt sahipleri, 31 Aralık 2024 tarihine kadar kayıt yaptırmaları halinde, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) siparişi verenlerin 2024 fiyatlarıyla ödeme yapma imkanı olacak ve montaj işlemini 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlayabilecekler. Ayrıca, bu tarihe kadar UTTS üzerinden yapılmayan akaryakıt giderlerini vergi indirimlerinde kullanma hakları devam edecek.

İstasyon İşletmecilerine Koşullar

Akaryakıt istasyonu işletmecileri için de benzer kurallar geçerlidir. 31 Aralık 2024 tarihine kadar kayıt yaptıranlar 2024 yılı hizmet bedellerinden faydalanacak ve montaj işlemlerini 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlayabilecekler. Bu süreçte cezai yaptırımlar uygulanmayacak.

Yeni Düzenlemelerin Getirdikleri

1 Temmuz 2025'ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlar, ithalatçılar ya da üreticileri tarafından TTB'li olarak piyasaya sürülecek. Mevcut taşıt tanıma sistemlerinden elde edilen taşıyıcı cihazlar TTB ile değiştirilecek, bu sayede usulsüzlüklerin önlenmesi hedeflenmektedir. UTTS'nin sağladığı denetimler sayesinde 8 milyon taşıtın akaryakıt giderleri elektronik olarak kontrol edilecek ve yılda en az 15 milyar liralık kayıtdışı ekonominin önüne geçilecektir.

Amortisman Süresinde Kısaltma

Ayrıca, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikle, firmalara Taşıt Tanıma Sistemleri için %50'ye kadar amortisman oranını seçme imkanı tanınarak, UTTS kapsamında yapılacak harcamaların 2 yılda gider yazılma hakkı sağlanmıştır.