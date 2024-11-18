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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin İlk Montajı Tamamlandı

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) ilk montajı gerçekleştirildi, akaryakıtta vergi kaybının önüne geçilecek.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 13:11
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin İlk Montajı Tamamlandı

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin İlk Montajı Tamamlandı

Akaryakıtta vergi kaybını önlemek amacıyla geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), Türkiye'de ilk montajını gerçekleştirdi. Turpak'tan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, sistemin montajı için 78 şirketi, 1000 noktada yetkilendirmiştir.

Bu çerçevede, Türkiye'deki ilk UTTS montajı Turpak tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Montajı yapılan Taşıt Tanıma Birimi (TTB), yakıt deposunun yanına yerleştiriliyor ve sahip olduğu özel teknoloji sayesinde söküldüğünde kullanılmaz duruma geliyor.

Yaklaşık 8 milyon ticari araca uygulanması planlanan sistemle, akaryakıt satışlarının dijital olarak kayıt altına alınması sağlanarak sektördeki şeffaflığın artırılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele hedefleniyor.

TTB ve diğer ekipmanlar sayesinde, pompa yazar kasalara plaka bilgisi otomatik olarak iletilerek manuel girişlerin engellenmesi sağlanacaktır. Ticari araç sahiplerinin, akaryakıt alımlarını gider olarak gösterebilmeleri için 31 Aralık tarihine kadar TTB montajını tamamlamaları gerekmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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