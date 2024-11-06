Uluslararası Sürdürülebilir Finans Konferansı, Yeşil Dönüşümü Tartışma Fırsatı Sunuyor

Uluslararası Sürdürülebilir Finans Konferansı Başladı

Uluslararası Sürdürülebilir Finans ve Sorumlu Yatırım Konferansı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Borsa İstanbul'un katkılarıyla Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle kapılarını açtı.

Konferansın Açılışında Önemli Açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Orta Vadeli Planın (OVP) hedeflerini vurgulayarak sürdürülebilir, yüksek ve kapsayıcı büyümenin önemine dikkat çekti. Çelik, fiyat istikrarını öncelik olarak belirlediklerinin altını çizdi.

Çelik, cari açık konusundaki iyileşmelere de değinerek, ''Ağustos 2024'te, cari açığın yıllıklandırılmış oranı 11,3 milyar dolara düşecektir. Bu yılki oranının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının %1'in altına inmesini bekliyoruz'' ifadesini kullandı.

Sürdürülebilirlik Küresel Bir Görevdir

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ise, sürdürülebilirliğin tüm ülkelerin birlikte hareket etmesi gereken bir alan olduğunu belirtti. Cantimur, sadece şirketlerin değil, devletlerin de bu konuda sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Yeşil ve Sürdürülebilir Borçlanma Araçları

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, iklim krizi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın etkisini değerlendirerek, Türkiye'nin bu konuda attığı adımlara dikkat çekti. Gönül, yeşil ve sürdürülebilir borçlanma araçlarının nominal tutarının 317 milyar lira seviyesinde olduğunu açıkladı.

Standartların Geliştirilmesi

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanı Hasan Özçelik, Türkiye'nin sürdürülebilirlik raporlama standartlarını Aralık 2023'te yayımlayacağını duyurdu. Aynı zamanda, KOBİ'ler ve şirketler için bir kapasite geliştirme programı oluşturulacağını ifade etti.

Yeşil Dönüşümde Türkiye'nin Rolü

Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, toplantının şirketlerin dönüşüm süreçlerine hazırlık sağlamayı amaçladığını belirterek, Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecinde iyi bir aşamada olduğunu dile getirdi.

Tüm katılımcılar, sürdürülebilir finansman anlayışının ve yeşil dönüşümün önemini vurgularken, konferansın gelecekteki projeler ve iş birlikleri için bir zemin hazırlaması bekleniyor.

Borsa İstanbul, Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA) ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilir Finans ve Sorumlu Yatırım Konferansı, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle başladı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik (ortada), Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur (sağ 3), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül (sol 3), KGK Başkanı Hasan Özçelik (sağ 2), ERTA Yönetim Kurulu Başkanı Güler Aras (sağda), Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun (solda) ile ISSB Yönetim Kurulu Üyesi Veronika Pountcheva (sol 2) da programa katıldı.

Borsa İstanbul, Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA) ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilir Finans ve Sorumlu Yatırım Konferansı, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle başladı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik (ortada), Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur (sağ 3), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül (sol 3), KGK Başkanı Hasan Özçelik (sağ 2), ERTA Yönetim Kurulu Başkanı Güler Aras (sağda), Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun (solda) ile ISSB Yönetim Kurulu Üyesi Veronika Pountcheva (sol 2) da programa katıldı.