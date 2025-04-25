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UND ve Zebra Elektronik'ten Lojistik Sektörüne Elektrikli Dönüşüm Anlaşması

UND ve Zebra Elektronik, lojistik sektörünü elektrikli dönüşüme hazırlamak amacıyla önemli bir işbirliği protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 15:14
UND ve Zebra Elektronik'ten Lojistik Sektörüne Elektrikli Dönüşüm Anlaşması

UND ve Zebra Elektronik'ten Lojistik Sektörüne Elektrikli Dönüşüm Anlaşması

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve Zebra Elektronik, lojistik sektörünü elektrikli dönüşüme hazırlamak amacıyla stratejik bir işbirliğine gitti. İmzalanan işbirliği protokolü ile sektörde elektrikli araç kullanımının artması hedeflenirken, şarj altyapısının güçlendirilmesi planlanıyor.

İmza Törenine Yoğun Katılım

Protokolün imza törenine, UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, Zebra Elektronik CEO'su Berkay Somalı ve birçok üst düzey yönetici katıldı. Aras, yapılan işbirliği ile elektrikli araç altyapısına önemli bir yatırım yapılacağını vurguladı. "Bütün sektörler için emisyon azaltım hedefleri var ve taşımacılık sektörü olarak bizler de buna göre planlamamızı yapmak zorundayız." diyerek çevreci dönüşüm hedeflerine dikkat çekti.

Şarj Altyapısının Gelişimi

Zebra Elektronik CEO'su Berkay Somalı ise, Türkiye'de şarj altyapısının hızla geliştiğini belirterek, bu protokolün sektöre büyük katkılar sağlayacağını ifade etti. Somalı, sektörde elektrikli ağır vasıta yatırımlarının başladıktan sonra, 5 bin 500 hafif ticari aracın yollara çıkmasının elektrikli araçlara geçişin ilk adımları olarak görüldüğünü belirtti.

Ultra Hızlı Şarj İmkanları

Zebra Elektronik'in geliştirdiği özelliklerle, BOOST-E Dispenser ile, Huawei'in 720 kW kapasiteli sıvı soğutmalı FusionCharge güç ünitesi entegre bir şekilde çalışarak elektrikli araç kullanıcılarına ultra hızlı şarj imkanı sunuyor. Tüm bunlarla birlikte, kullanıcıların zamandan tasarruf etmesi ve kesintisiz bir mobilite deneyimi yaşaması sağlanıyor.

Genişleyen Şarj Ağı

Zebra Elektronik, Voltrun markasıyla Türkiye genelinde 500'den fazla noktada elektrikli araç şarj hizmeti sunuyor ve bu sayıyı artırmayı planlıyor. Firma, AC ve DC hızlı şarj üniteleri üreterek şarj altyapısının genişlemesine katkıda bulunuyor. Bu ortak projelerle birlikte elektrikli araç ekosisteminin gelişimi hedefleniyor ve sürdürülebilir, çevre dostu ulaşım çözümlerinin yaygınlaşması sağlanacak.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve Zebra Elektronik, lojistik sektörünü elektrikli...

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve Zebra Elektronik, lojistik sektörünü elektrikli dönüşüme hazırlamak amacıyla stratejik işbirliğine gitti. Protokolün imza törenine, UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras (sol 3) ve Zebra Elektronik CEO'su Berkay Somalı (ortada) katıldı.

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