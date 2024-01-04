Ünlü bankadan dolar kurunda 33 TL tahmini

HSBC'den yıl sonu dolar kuru tahminleri yapılırken son zamanlarda doların 33 TL'ye çıkacağı görüşleri geldi.

Ünlü bankadan dolar kurunda 33 TL tahmini
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HSBC stratejistleri Murat Toprak ve Charotte Ong yayımladıkları notta Dolar/TL üzerinde artışların yavaş yavaş devam edeceğini belirterek 33’e çıkacağı yönünde görüşlerin yapıldığı yönünde ifadeler kullanıldı. HSBC stratejistleri üzerinden lira düşüşünü kontrol etme durumunda çalışma yapılırken para poitikası FX carry'yi desteklerken dolarizasyon sınırlarında makroekonomik dengelere yardımcı olunacağı açıklandı.
yıl sonu dolar
KREDİ BÜYÜMESİNDE YAVAŞLAMALAR
Lira mevduatlarında ödemeler yapılırken faiz güçlü olarak yükselişe geçiyor. Reel bazda mevduatların getirisiyle beraber nesagit ama dinamikler lira için net olarak pozitif yönde seyir gösterdi. Reel faiz trendlerinde odak noktası olurken kredi bünyesinde yavaşlamalarla beraber iç talep büyük ihtimaller üzerinde zayıf olarak cari açık azalmalar yaşanır. Bu durumda ise liranın daha az kırılgan olmasına değinildi.

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