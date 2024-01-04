Ünlü bankadan dolar kurunda 33 TL tahmini

HSBC stratejistleri Murat Toprak ve Charotte Ong yayımladıkları notta Dolar/TL üzerinde artışların yavaş yavaş devam edeceğini belirterek 33’e çıkacağı yönünde görüşlerin yapıldığı yönünde ifadeler kullanıldı. HSBC stratejistleri üzerinden lira düşüşünü kontrol etme durumunda çalışma yapılırken para poitikası FX carry'yi desteklerken dolarizasyon sınırlarında makroekonomik dengelere yardımcı olunacağı açıklandı.



KREDİ BÜYÜMESİNDE YAVAŞLAMALAR

Lira mevduatlarında ödemeler yapılırken faiz güçlü olarak yükselişe geçiyor. Reel bazda mevduatların getirisiyle beraber nesagit ama dinamikler lira için net olarak pozitif yönde seyir gösterdi. Reel faiz trendlerinde odak noktası olurken kredi bünyesinde yavaşlamalarla beraber iç talep büyük ihtimaller üzerinde zayıf olarak cari açık azalmalar yaşanır. Bu durumda ise liranın daha az kırılgan olmasına değinildi.

