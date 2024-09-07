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Uraloğlu, Ford Trucks ile Otonom Taşımacılığı Test Etti

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Ford Trucks'ın otonom kamyonunu test ederek yasal altyapı çalışmalarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 14:10
Uraloğlu, Ford Trucks ile Otonom Taşımacılığı Test Etti

Uraloğlu, Ford Trucks'ın Otonom Kamyon Testine Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ford Trucks'ın 'Seviye-4 Otoyol Pilotu' teknolojisine sahip otonom kamyonunun test sürüşüne katıldı. Uraloğlu, otonom araçların trafiğe açık alanlarda kullanımına yönelik yasal altyapı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Otonom Araçlar için Yasal Altyapı Hazırlığı

Uraloğlu, "Yasal altyapı ile ilgili çalışmalara başladık. Şu an trafikten kapalı alanlarda testler yapıyoruz. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde canlı trafikte deneyimleme sürecine geçmeyi planlıyoruz," dedi.

Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Otonom Teknolojiler

Kamyonun test sürüşü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yapıldı. Uraloğlu, Seviye-4 teknolojisinin şehir dışı lojistik merkezleri arasında sürücüsüz taşımacılığı mümkün kılacağını belirtti.

Bakan, araç sayısındaki artış ve çevresel kaygıların otomotiv sektörünü daha çevreci teknolojilere yönlendirdiğini vurguladı.

2053 Hedefleri ve Yerli Üretim

Uraloğlu, Avrupa Birliği'nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda Türkiye'nin de benzer hedeflerle çalışmalar yaptığını belirterek, "Ülkemizin yerli ve milli aracı Togg, yalnızca elektrikli araç olarak üretiliyor," dedi.

Açıklamalar ve Test Sonuçları

Testin ardından konuşan Uraloğlu, otonom taşımacılığın gelişmesi açısından bu tür test sürüşlerinin önemine dikkat çekti. Uraloğlu, "Testi emniyetli bir şekilde ve başarıyla gerçekleştirdik. Bence gayet başarılıydı," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu teknolojisine sahip kamyonunun, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile donatılan Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen test sürüşüne katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu teknolojisine sahip kamyonunun, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile donatılan Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen test sürüşüne katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu teknolojisine sahip kamyonunun, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile donatılan Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen test sürüşüne katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu teknolojisine sahip kamyonunun, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile donatılan Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen test sürüşüne katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu teknolojisine sahip kamyonunun, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile donatılan Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen test sürüşüne katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu teknolojisine sahip kamyonunun, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile donatılan Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen test sürüşüne katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu teknolojisine sahip kamyonunun, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile donatılan Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen test sürüşüne katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu teknolojisine sahip kamyonunun, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile donatılan Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen test sürüşüne katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu teknolojisine sahip kamyonunun, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile donatılan Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen test sürüşüne katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu teknolojisine sahip kamyonunun, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile donatılan Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen test sürüşüne katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu teknolojisine sahip kamyonunun, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile donatılan Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen test sürüşüne katılarak konuşma yaptı.

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