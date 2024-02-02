Uygun fiyatlarla ev interneti arayanlara müjde! Ayda 279 TL’ye fiber hızında internetiniz hazır

Her şeye zam yapılması ile beraber ev interneti fiyatlarına da gün geçtikçe zam gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar özellikle 2023 yılının son aylarına oranla, 2024 yılında ocak ve şubat aylarında internet fiyatlarının bir hayli artmasından yakınıyor. Özellikle geçtiğimiz aylara nazaran iki katına çıkmış olan internet fiyatlarında taahhütlü bir şekilde internet sahibi olmak 350 400 TL’den başlıyor. Tam bu noktada Millenicom ise taahhütsüz bir şekilde vatandaşlarının ev interneti sahibi olmasına yardımcı oluyor. Eğer hem taahhütsüz hem de uygun fiyatlı internet sahibi olmak istiyorsanız Millenicom üzerindeki fırsatlar tam size göre! İşte 2024 yılında uygun fiyatlı internet sahibi olmanın detayları…

AYDA 279 TL ÖDEYEREK TAAHHÜTSÜZ İNTERNET SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ

İnternet fiyatlarının gün geçtikçe artması ve özellikle taahhütlü internet fiyatlarına zam üstüne zam yapılması vatandaşların uygun fiyatlı ev interneti arayışına girmesine sebebiyet verdi. 350 400 TL’den başlayan taahhütlü internet fiyatları nedeniyle vatandaşların kafası bir hayli karışık. Nereden daha uygun fiyatlı ev interneti bağlatabilirim arayışına giren vatandaşlara müjdeli haber ise Millenicom üzerinden geldi. Özellikle taahhüt söz konusu olduğu zaman vatandaşlar belirtilen taahhüt süresini doldurmadan internetlerini kapatamıyorlar. Ekstra olarak başka bir yere taşımaları durumunda da ekstra fiyatlandırmalar karşılarına çıkıyor. Tam bu noktada taahhütsüz internet ise ön plana çıkıyor. Millenicom, vatandaşların hem taahhütsüz hem de uygun fiyatlarla internet sahibi olmasına yardımcı oluyor. Sizlerde eğer evinize taahhütsüz internet arıyorsanız, 279,90 TL’den ev internetiniz hazır!





FİBER 100 PAKETİ İLK BEŞ AY 279,90 TL’YE DÜŞÜYOR



Millenicom üzerinden başlatılmış olan 2024 yılına özel kampanya doğrultusunda, ev internetini uygun fiyatlarla satın almak isteyen vatandaşlar, FİBER 100 paketi ilk beş ay 379,90 TL yerine 279,90 TL’ye satın alabilecekler. Taahhütsüz internet olarak sunulan bu paket sayesinde beş ay vatandaşlar sadece 279 TL ödeyerek ekstra hızla internete sahip olabilecekler. Üstelik ayda yalnızca 55 TL’ye 24 ay taksitle faturaya ek modem sahibi olmaktan Millenicom ile mümkün!