VakıfBank 2024 Hedefini Yüzde 44 Büyümeyle Gerçekleştirdi

VakıfBank KİT Komisyonu Toplantısında Hesaplarını Açıkladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve bağlı ortaklıklarının 2021 ve 2022 yıllarına ait hesapları görüşüldü. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, burada yaptığı konuşmada önemli veriler paylaştı.

Sürdürülebilir Büyüme ile Tarihi Başarı

Üstünsalih, bankanın 2024'te aktif büyüklüğünü %44 artırarak 4 trilyon liranın üzerine çıktığını belirtti. Bu başarı, VakıfBank'ın Türkiye'nin en büyük ikinci bankası olma konumunu pekiştirdi. Banka aynı dönemde 56 milyar 639 milyon liralık brüt kar elde etti ve bu karın 40 milyar 375 milyon lira net kara ulaştığını açıkladı.

Finansman Desteği ve Mevduat Artışı

VakıfBank, 2023 yılında sağladığı nakdi ve gayri nakdi kredilerle Türkiye ekonomisine %35 artışla 2,7 trilyon liralık finansman desteği sağladığını bildirdi. Üstünsalih, “TL mevduatlarımız %49 artarak 1,9 trilyon liraya ulaştı.” dedi. Tasarruf mevduatlarının toplam mevduatlar içindeki payı ise %39'dan %48'e yükselerek dikkat çekti.

Eurobond İhracı ve Uluslararası Güven

Kaynak yapılarını çeşitlendirmek amacıyla hem yurtiçinde hem de yurtdışında çeşitli finansman fırsatlarını değerlendiren Üstünsalih, yıl içinde gerçekleştirdikleri 2,5 milyar dolara ulaşan Eurobond ihraçları ile uluslararası yatırımcıların güvenini tazelediklerini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin kredi notunun artmasının yanı sıra, bankanın öz kaynaklarının 219 milyar 194 milyon liraya ulaştığını ifade etti.

Dijital Dönüşüm ve Müşteri Artışı

Finans sektöründeki dijitalleşmenin önemine değinen Üstünsalih, bankanın dijital müşteri sayısının 14,4 milyonun üzerine çıktığını açıkladı.

Bağlı Ortaklıkların Hesapları da Görüşüldü

VakıfBank hesaplarının ardından, bankanın bağlı ortaklıkları olan Vakıf Finansal Kiralama AŞ, Vakıf Faktoring AŞ, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ ve diğer şirketlerin hesapları da komisyon üyeleri tarafından görüşüldü.

KİT Komisyon toplantısında yapılan bu sunumlar, bankanın ve bağlı ortaklıklarının 2021 ve 2022 yıllarına ait hesaplarının detaylarını ele aldı.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, Komisyon Başkanı Mustafa Savaş (ortada) başkanlığında toplandı. Komisyonda, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve bağlı ortaklıklarının 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin hesapları görüşüldü.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, Komisyon Başkanı Mustafa Savaş (ortada) başkanlığında toplandı. Komisyonda, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve bağlı ortaklıklarının 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin hesapları görüşüldü.