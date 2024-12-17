VakıfBank’ın 2025 Vizyonu: Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlikte Atılım

2025: VakıfBank’ın Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Yılı

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bankanın dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik stratejilerini açıkladı. Üstünsalih, "Finansal istikrarın sağlanmasında büyük rol oynayan bankacılık sektörü, ekonomideki bu iyileşmede..." diyerek, önümüzdeki dönemde geliştirecekleri projelerin yapay zeka ve büyük dil modelleri temelinde şekilleneceğini belirtti.

Küresel Ekonomik Koşullara Dikkat

Üstünsalih, 2024 yılını küresel düzeyde enflasyonla mücadele ve sıkı finansal koşullarla geçirdiğimizi ifade ederek, 2025’te enflasyonun düşmesiyle finansal koşullarda ılımlı bir gevşeme beklediklerini vurguladı. Ancak, jeopolitik gerilimlerin ve bölgesel çatışmaların ticaret üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Bankacılık Sektörünün Rolü

VakıfBank, Orta Vadeli Program (OVP) doğrultusunda makro ekonomik göstergelerde olumlu gelişmeler bekliyor. Üstünsalih, bankacılık sektörünün reel ekonomiyi ve hane halkını destekleme yönündeki çabalarını sürdürdüğünü aktardı.

Finansman Desteği ve Dijital Çözümler

2023'te sağladıkları finansman desteği 2,5 trilyon liraya ulaşırken, dijital bankacılık alanındaki yetkinlikleri ile müşteri ihtiyaçlarına özel çözümler sunmaya devam ettiklerini belirten Üstünsalih, şunları kaydetti: "Bugün itibarıyla VakıfBank Mobil ve internet bankacılığı kullanıcı sayımız 14 milyon'u aşarken, aktif kullanıcı sayımız ise 8 milyona yaklaştı."

2025'te Hedeflerimiz

Üstünsalih, 2025 yılıyla birlikte bankanın dijitalleşme, sürdürülebilir finansman ve sosyal sorumluluk projelerini harmanlayarak topluma daha fazla değer katmayı hedeflediğini açıkladı. "Dijitalleşme süreçlerimizi desteklemek amacıyla eğitim programlarına devam edeceğiz" dedi.

Sürdürülebilirlik ve Yeşil Finansman

Bankacı, Türkiye'de bankacılık sektörünün yeşil finansman oranlarını artırmayı hedeflediklerini ve operasyonel süreçleri tamamen dijitalleştirerek karbon nötr bir banka olma hedefini sürdürdüklerini belirtti. Ayrıca, KOBİ'lere yönelik yenilikçi finansal çözümler sunarak tarım sektörünün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Gelecek Vizyonu

Genel Müdür Üstünsalih, "2025 yılında daha güçlü bir Türkiye ekonomisi ve daha güçlü bir VakıfBank için azim ve kararlılıkla çalışacağız" diyerek sözlerini sonlandırdı.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, açıklamalarda bulundu.