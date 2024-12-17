DOLAR
34,99 -0,14%
EURO
36,71 0,06%
ALTIN
2.972,67 0,22%
BITCOIN
3.751.339,21 -1,14%

VakıfBank’ın 2025 Vizyonu: Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlikte Atılım

VakıfBank, 2025 yılında dijitalleşme ve sürdürülebilirliği ön plana çıkararak sektördeki liderliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 11:24
VakıfBank’ın 2025 Vizyonu: Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlikte Atılım

2025: VakıfBank’ın Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Yılı

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bankanın dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik stratejilerini açıkladı. Üstünsalih, "Finansal istikrarın sağlanmasında büyük rol oynayan bankacılık sektörü, ekonomideki bu iyileşmede..." diyerek, önümüzdeki dönemde geliştirecekleri projelerin yapay zeka ve büyük dil modelleri temelinde şekilleneceğini belirtti.

Küresel Ekonomik Koşullara Dikkat

Üstünsalih, 2024 yılını küresel düzeyde enflasyonla mücadele ve sıkı finansal koşullarla geçirdiğimizi ifade ederek, 2025’te enflasyonun düşmesiyle finansal koşullarda ılımlı bir gevşeme beklediklerini vurguladı. Ancak, jeopolitik gerilimlerin ve bölgesel çatışmaların ticaret üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Bankacılık Sektörünün Rolü

VakıfBank, Orta Vadeli Program (OVP) doğrultusunda makro ekonomik göstergelerde olumlu gelişmeler bekliyor. Üstünsalih, bankacılık sektörünün reel ekonomiyi ve hane halkını destekleme yönündeki çabalarını sürdürdüğünü aktardı.

Finansman Desteği ve Dijital Çözümler

2023'te sağladıkları finansman desteği 2,5 trilyon liraya ulaşırken, dijital bankacılık alanındaki yetkinlikleri ile müşteri ihtiyaçlarına özel çözümler sunmaya devam ettiklerini belirten Üstünsalih, şunları kaydetti: "Bugün itibarıyla VakıfBank Mobil ve internet bankacılığı kullanıcı sayımız 14 milyon'u aşarken, aktif kullanıcı sayımız ise 8 milyona yaklaştı."

2025'te Hedeflerimiz

Üstünsalih, 2025 yılıyla birlikte bankanın dijitalleşme, sürdürülebilir finansman ve sosyal sorumluluk projelerini harmanlayarak topluma daha fazla değer katmayı hedeflediğini açıkladı. "Dijitalleşme süreçlerimizi desteklemek amacıyla eğitim programlarına devam edeceğiz" dedi.

Sürdürülebilirlik ve Yeşil Finansman

Bankacı, Türkiye'de bankacılık sektörünün yeşil finansman oranlarını artırmayı hedeflediklerini ve operasyonel süreçleri tamamen dijitalleştirerek karbon nötr bir banka olma hedefini sürdürdüklerini belirtti. Ayrıca, KOBİ'lere yönelik yenilikçi finansal çözümler sunarak tarım sektörünün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Gelecek Vizyonu

Genel Müdür Üstünsalih, "2025 yılında daha güçlü bir Türkiye ekonomisi ve daha güçlü bir VakıfBank için azim ve kararlılıkla çalışacağız" diyerek sözlerini sonlandırdı.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, açıklamalarda bulundu.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Ticaret Bankası Hazine Destekli Kefalet Sistemine Katıldı
2
Avrupa Borsalarında Negatif Seyir Sürüyor
3
Galataport’tan Bankalarla Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi
4
Bitcoin Fiyatı 107 Bin Doları Aştı: Yüzde 2,48 Artışla Rekor Kırdı
5
İstanbul-Konya YHT Hattı, 10 Yılda 11,2 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi
6
Dolar/TL 33,56 Seviyesinden İşlem Görüyor
7
İngiltere'deki Sel Riski: Her Dört Evden Biri Etkilenebilir

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!