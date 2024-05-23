Vakıfbank’tan yepyeni kampanya! Acil nakit ihtiyacı olanlara anında ödeme yapıyor

Vakıfbank yeni kampanyasını duyurdu! Bu tutarlarda kredi ödemesi yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

VAKIFBANK KREDİ ÖDEMELERİ

Acil nakit ihtiyacı olan müşteriler bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Vakıfbank tarafından başlatılan kredi kampanyasına göre 12 ay vadeli aylık yüzde 5.44 faiz oranıyla ödeme yapılacak. Kampanya kapsamında aylık taksit tutarı 15 bin 798 TL 20 kuruş olarak hesaplanırken toplam geri ödeme tutarı 189.578.27 TL olarak hesaplanıyor.





Kredi kampanyasından faydalanmak için başvurular banka şubelerine giderek ya da bankanın dijital kanalları aracılığıyla oluşturulabiliyor. Müşterinin başvurusu onaylanırsa ödeme anında hesaplara yatırılıyor. Başvuru şartları ve detaylı bilgiler bankanın resmi internet sitesi üzerinden müşterilerle paylaşılıyor. Eğer siz de nakit ihtiyaçlarınızı hızlı şekilde karşılamak istiyorsanız kampanya ile ilgili detaylı bilgileri edinerek 7/24 başvurularınızı oluşturabilirsiniz!