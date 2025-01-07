Van'daki Baraj ve HES'lerden Yıllık 1,1 Milyar Lira Ekonomik Katkı

Van'daki Baraj ve HES'lerin Ekonomik Katkısı

Van'daki barajlar ve hidroelektrik santraller (HES), yıllık 322 milyon kilovatsaat enerji üreterek ülke ekonomisine 1 milyar 100 milyon lira katkı sağlıyor.

Kentteki Koçköprü, Sarımehmet, Zernek ve Morgedik barajları, tarımsal sulamanın yanı sıra enerji üretimi imkanı sunuyor. Engil, Erciş, Muradiye-Ayrancılar, Saral ve Zilan bölgesindeki HES'ler ile yapılan enerji üretimi, bölgenin ekonomik gelirine büyük katkı sağlıyor.

İncelemelerde Bulundular

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem, Hoşap Çayı üzerine kurulu Zernek Barajı ve santralinde incelemelerde bulunarak, Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy'dan enerji üretimi hakkında bilgi aldı.

HES'lerin Katkısı ve Gelecek Planları

Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynayan HES'lerin, yerli ve yenilenebilir enerji üretiminde öne çıktığını belirten Türkmenoğlu, özellikle son aylarda artan yağışların barajların debilerini yükselttiğini ifade etti.

Türkmenoğlu, "İlimizdeki barajlar ve HES'lerden üretilen enerji ile ülke ekonomisine sağlanan katkı büyük. Ayrıca, Çaldıran ilçesinde 30 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Çubuklu Barajı'nın inşası için çalışmalara başladık. Bu baraj tamamlandığında, yaklaşık 50 bin dönüm arazinin sulanması sağlanacak ve tarımsal üretim kapasitesinde artış görülecek," diyerek projelerin önemine dikkat çekti.

Tarımsal Üretim ve Sürdürülebilir Kalkınma

Kaymakam Erdem, Gürpınar'daki tarım arazilerinin Zernek Barajı ile sulandığını belirterek, "İlçemizde arpa, buğday ve silajlık mısır üretimi yaygın. Bunun yanı sıra meyve ve sebze yetiştiriciliği de artmış durumda. Zernek Barajı'ndaki enerji üretimi, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Üretimin artması için çalışmalarımız sürecek," şeklinde konuştu.

Tüm bu gelişmeler, Van ilinin hem tarımsal hem de enerji üretiminde önemli bir merkezi olma yolunda attığı adımları ortaya koyuyor.