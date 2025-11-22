Van Tuşba Oto Pazarında İkinci El Fiyatları Türkiye Ortalamasının Üstünde

Van Tuşba açık oto pazarında ikinci el araç fiyatları Türkiye ortalamasının üzerinde; satıcı yoğun, alıcı ilgisi düşük, satışlarda durgunluk yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 13:28
Van Tuşba Oto Pazarında İkinci El Fiyatları Türkiye Ortalamasının Üstünde

Van Tuşba Oto Pazarında Satıcı Yoğunluğu, Alıcı İlgisi Düşük

Van’ın Tuşba ilçesinde Erciş karayolu üzerinde kurulan açık ikinci el oto pazarı bu hafta da yoğun satıcı katılımına sahne oldu. Ancak fiyatların Türkiye ortalamasının üzerinde seyretmesi nedeniyle alıcı ilgisinin zayıf kaldığı, gün sonunda birçok aracın geri götürüldüğü gözlendi.

Pazardaki durum ve fiyat farkı

Pazara her cumartesi çok sayıda araç sahibi satış amacıyla gelirken, alıcı sayısındaki azlık satışların yavaşlamasına neden oluyor. Yapılan gözlemlerde, Van’daki ikinci el araç fiyatlarının sarı sayfa ve diğer ilan platformlarındaki seviyelerin üzerinde olduğu dikkat çekti. Satıcılar, bu durumun piyasayı yavaşlattığını ve ciddi bir durgunluğa yol açtığını belirtiyor.

Satıcıların şikayeti

Araç satıcısı Cevdet Çeliktaş konuyla ilgili, 'Yaklaşık 6 aydır her cumartesi açık oto pazarına geliyorum. Hemen hemen her cumartesi buradayım. Çok nadir araç satımı oluyor. Buradaki fiyatlar biraz yüksek. Van pazarında insanlarımızın araçları yüksek yazmasından dolayı satışlar ağır ilerliyor. Van’da Türkiye ortalamasının biraz üstünde bir alım-satım yapılıyor. Bu da sıkıntı oluşturuyor. İl dışından araç alınıp burada vatandaşa sunuluyor, böyle bir durum var. Zaten sarı sayfa ve diğer ilan sitelerini takip ettiğinizde de Van pazarında fiyatların biraz daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Bu nedenle esnaf olarak satışta zorlanıyoruz. Sarı sayfa veya diğer platformlardaki yüksek fiyatlardan dolayı insanlar da araçlarını o seviyeden yazıyor. Fakat vatandaşla birebir pazarlık yaptığınızda sarı sayfanın altına da alabiliyorsunuz. Bazen de sarı sayfanın üstüne yazanlar oluyor. Bundan dolayı ciddi bir alım-satım sıkıntısı yaşanıyor' dedi.

Alıcının gözlemi

Araç alıcısı Ferhat Vuruşkaner ise pazarda 'alıcıdan çok satıcı' bulunduğunu ve buna rağmen işlem olmadığını vurgulayarak, 'Şu an herhangi bir alış-satış yok. Pazar, piyasaya göre bir tık daha yüksek. İhtiyacı olan zaten uygun yazıp satıyor ama şu anda pazar genel olarak yüksek. Diğer illerde fiyatlar biraz daha düşük, burada daha yüksek bir piyasa var. Serbest piyasa olduğu için herkes istediği fiyatı yazıyor. Uygulamalarda fiyatlar daha düşük görünüyor, pazar ise daha yüksek. Bu nedenle şu anda il dışından araç almak daha mantıklı' şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, Van Tuşba açık oto pazarında fiyatların ülke ortalamasının üzerinde seyretmesi, alım-satımı zora sokarken pazarın canlılığını azaltıyor. Satıcılar ve alıcılar arasındaki fiyat beklentileri arasındaki makasın kapanması satışların yeniden hareketlenmesi için kritik görünüyor.

