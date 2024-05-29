Fahiş fiyat ve stokçulukla ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete’de: İşletmeler 6 güne kadar kapatılabilecek

Türk Ticaret Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklikler öngören 7511 sayılı yasa Resmi Gazete'de yer aldı. Bu yeni düzenleme ile fahiş fiyat uygulayanlar ve stokçuluk yapanlar için verilen cezalar artırılmış oldu. Düzenlemede, 3 kez üst üste ceza alan işletmeler için 6 güne kadar kapatma cezası verilebilmesinin de önü açıldı.

Resmi Gazete’de yer alan ve yürürlüğe giren düzenlemey göre, fahiş fiyat uygulayan üretici ve işletmelere 100 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar idari para cezası verilebilecek. Diğer yandan piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozacak türde, piyasada darlık yaratacak şekilde stokçuluk yapan işletmeler için de 1 milyon TL’den 12 milyon TL’ye kadar cezai işlem uygulanabilecek.

Ayrıca düzenlemeye göre, bir yıl içerisinde hükümlere 3 kez aykırı davranan ve idari para cezası alan işletmeler için 6 güne kadar kapatma cezası da verilebilecek.