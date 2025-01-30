Vergi İletişim Merkezi 2024'te 1 Milyon 23 Bin Çağrı Yanıtladı

Vergi İletişim Merkezi 2024'te Rekor Çağrı Yanıtladı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bünyesinde faaliyet gösteren Vergi İletişim Merkezi (VİMER), 2024'te toplam 1 milyon 23 bin 118 çağrıyı başarıyla yanıtladı. GİB'in resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, VİMER 25 Aralık 2007'den beri mükelleflere çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Mükellefleri Bilgilendirme Misyonu

VİMER, mükellefleri hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirmeyi, vergi bilincini artırmayı ve gönüllü uyumu teşvik etmeyi hedefliyor. Bu bağlamda, vergiyle ilgili konularda telefonla danışmanlık, vergi kayıp kaçağı ihbar bildirimleri, borç sorgulama ve mükelleflerin ilettiği talepleri ilgili birimlere iletme gibi çeşitli hizmetler sunulmaktadır.

Yurtdışına Da Hizmet

VİMER, ayrıca yabancı uyruklu kişilere ve kurumlara da e-posta aracılığıyla İngilizce danışmanlık hizmeti vermektedir. Hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında faaliyet gösteren merkez, geçen yıl özellikle borç sorgulama biriminden gelen 331 bin 822 çağrıyla en yoğun dönemi yaşadı. Bunu, 294 bin 23 çağrıyla e-hizmetler ve 293 bin 590 çağrıyla mevzuat/danışma birimleri takip etti.

Ulaşım Bilgileri

VİMER'e yurt içinde 189, yurt dışından ise 0090 312 189 11 22 telefon numaralarından ulaşmak mümkün.