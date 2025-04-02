VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Haftaya Düşüşle Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

Türkiye'nin önemli finansal merkezlerinden olan İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)'nda, BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, haftaya yüzde 0,2 düşüşle 10.870,00 puan seviyesinden başladı.

Açılış seansında eski normal seans kapanışına göre %0,2 azalış gösteren nisan vadeli endeks kontratı, cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı %1 artışla 10.893,00 puan seviyesinden tamamlamıştı. Ancak akşam seansında kazançlarının bir kısmını geri veren endeks, 10.879,00 puan seviyesine düştü.

Küresel piyasalarda ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklayacağı tarifelere yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir hâkim. Analistler, yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)'nin, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi Euro Bölgesi Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan bakıldığında, endeks kontratında kritik seviyeler dikkat çekiyor. Destek seviyeleri 10.800 ve 10.700 puan olarak öne çıkarken, direnç seviyeleri ise 10.900 ve 11.000 puanda bulunuyor.