VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yatay Seyirle Başladı

VİOP’ta Endeks Kontratı Yatay Seyirle Açıldı

Türkiye'nin önde gelen finansal piyasalardan biri olan Türkiye İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)'da, BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yatay bir seyirle 10.939,00 puandan başladı.

Açılışta Küçük Düşüş

Açılış seansında endeks kontratı, önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık %0,04 azalışla 10.939,00 seviyesinden işlem gördü. Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık %0,2 azalışla 10.943,00 puandan tamamladı. Akşam seansında ise hafif bir gerileme ile 10.942,00 puana düştü.

Küresel Piyasalarda Düşük İşlem Hacmi

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimlerinin düşük kalmaya devam ettiği gözlemleniyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed)’nın gevşeme döngüsünde atacağı adımlar hakkında belirsizlikler nedeniyle karışık bir seyir izleniyor.

Merkez Bankası Faiz Kararları

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini %47,50 seviyesine %250 baz puan indirdi. Duyuruda, enflasyonun ana eğiliminin kasım ayında yataya yakın seyrettiği belirtildi.

2025 Para Politikası Takvimi Yayınlandı

TCMB, 2025 yılı para politikası takvimini de internet sitesinde yayımladı. Takvime göre, gelecek yıl 8 PPK toplantısı yapılacak. İlk toplantının tarihi ise 23 Ocak 2025 olarak belirlendi.

Anahtar Seviyeler Belirleniyor

Analistler, bugün yurt içindeki veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan ise endeks kontratında 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 puanın direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.