VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişle Açıldı

VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeks kontratı, yüzde 0,1 artışla 10.997,00 puandan işlem görmeye başladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 09:28
VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişle Açıldı

VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, yüzde 0,1'lik bir artışla 10.997,00 puan seviyesinden işlem görerek güne başladı.

Açılış seansında, dünkü normal seans kapanışına göre %0,1 yükselişle 10.997,00 seviyesine ulaşan şubat vadeli endeks kontratı, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı %0,1 artışla 10.987,00 puan ile tamamladı. Akşam seansında da 11.000,00 puan seviyesini gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ekonomi ve ticaret politikalarının enflasyonist baskılara yol açabileceğine dair endişeler ve devam eden politika belirsizlikleri nedeniyle karışık bir seyir hakim.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve yurt dışındaki imanat sanayi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) gibi önemli verilerin yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve ikinci el konut satışlarının da izleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan endeks kontratında 11.050 ve 11.100 puanlarının direnç, 10.900 ve 10.850 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Asya Borsaları Pozitif, Hindistan'ta Düşüş
2
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı!
3
Özelleştirme İdaresi, 4 İldeki Taşınmazları Satışa Sunuyor
4
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları
5
Türkiye'de Şirket Kuruluşları ve Kapanışları Ocak 2024 Verileri Açıklandı
6
Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor, İngiltere Haricinde Artışlar Görülüyor
7
Türkiye'nin Yurt Dışındaki Girişimleri 2023'te 2.566 Sayısına Ulaştı

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!