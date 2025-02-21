VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişle Açıldı

VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, yüzde 0,1'lik bir artışla 10.997,00 puan seviyesinden işlem görerek güne başladı.

Açılış seansında, dünkü normal seans kapanışına göre %0,1 yükselişle 10.997,00 seviyesine ulaşan şubat vadeli endeks kontratı, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı %0,1 artışla 10.987,00 puan ile tamamladı. Akşam seansında da 11.000,00 puan seviyesini gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ekonomi ve ticaret politikalarının enflasyonist baskılara yol açabileceğine dair endişeler ve devam eden politika belirsizlikleri nedeniyle karışık bir seyir hakim.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve yurt dışındaki imanat sanayi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) gibi önemli verilerin yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve ikinci el konut satışlarının da izleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan endeks kontratında 11.050 ve 11.100 puanlarının direnç, 10.900 ve 10.850 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.