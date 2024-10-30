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VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Ekim vadeli BIST 30 endeksi %0,2 artışla 9.965,50 puandan işlem gördü. Yatırımcılar dikkatle veri takvimini takip ediyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 09:27
VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne %0,2 yükselişle 9.965,50 puandan başladı.

Açılış Seviyesi ve Önceki Kapanış

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre %0,2 artışla 9.965,50 seviyesinden işlem gördü. Pazartesi günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, normal seansı %0,4 artışla 9.950,00 puandan tamamladı.

Veri Takvimi ve Yatırımcı Duruşu

Haftanın geri kalanında takip edilecek yoğun veri takvimi öncesinde, küresel piyasalarda yatırımcıların temkinli olduğu gözlemleniyor. Bugün yatırımcılar, ABD'de açıklanacak büyüme ve özel sektör istihdam verilerine odaklanıyor.

Analist Görüşleri

Analistler, bugün sektör bazlı enflasyon beklentileri, ekonomik güven endeksi ve yurtdışında özellikle Almanya'daki işsizlik oranı ile büyüme verilerinin yanı sıra, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve büyüme verilerinin de takip edileceğini belirtti. Ayrıca, Amerikan ekonomisi için de büyüme ve ADP özel sektör istihdamı verilerinin önemli olduğuna vurgu yapıldı.

Teknik Analiz

Teknik açıdan endeks kontratında 10.000 ve 10.100 seviyeleri direnç noktaları; 9.900 ve 9.800 puanları ise destek konumunda olarak değerlendiriliyor.

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