VİOP'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Seyirle Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli endeks kontratı, güne yatay seyirle 10.970,00 puandan işlem görerek başladı.

Açılışta Küçük Değişim

Bugün açılış seansında, önceki normal seans kapanışına kıyasla yüzde 0,01 azalışla 10.970,00 seviyesinden işlem gördü. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,2 artışla 10.970,75 puandan tamamladı. Akşam seansında ise yüzde 0,1 azalışla 10.934,25 puana geriledi.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'nin gelecekte önemli ticaret ortaklarına karşı alacağı koruyucu önlemler ve dün açıklanan makroekonomik verilerle ilgili yapılan yorumlar önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Gözlemler

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra yurt dışında Avro Bölgesindeki tüketici güven endeksi ve Almanya'daki enflasyon verilerinin de takip edileceğini belirtti. Ayrıca, ABD borsalarının tatil nedeniyle kapalı olacağı belirtildi.

Teknik Analiz

Teknik açıdan, analistler endeks kontratında 11.000 ve 11.250 puanın direnç olarak öne çıktığını, 10.900 ve 10.750 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.