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VİOP'ta Endeks Kontratı Yatay Seyirle Başladı

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı şubat kontratı, 11.700,00 puandan yatay açıldı. Piyasalardaki gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 09:30
VİOP'ta Endeks Kontratı Yatay Seyirle Başladı

VİOP'ta Yatay Açılış

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yatay seyirle 11.700,00 puandan başladı.

Açılış Seansı ve Önceki Kapanış

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına paralel 11.700,00 seviyesinden işlem gördü. Dün, bu kontratın normal seansı yüzde 0,03 azalışla 11.700,00 puandan tamamladığı bildirildi. Akşam seansında ise kontrat, yüzde 0,2 azalışla 11.680,00 puana geriledi.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara ilişkin endişeler sürerken, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi öncesinde, teknoloji hisseleri öncülüğünde risk iştahının güçlendiği gözlemleniyor.

Veri Gündemi ve Teknik Analiz

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile işsizlik oranı, ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade ettiler.

Teknik açıdan endeks kontratında 11.800 ve 11.900 seviyelerinin direnç, 11.600 ve 11.500 puanın ise destek konumunda olduğu belirtiliyor.

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