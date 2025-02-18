VİOP'ta Endeks Kontratı Yükseliş İle Güne Başladı

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 11.049,00 puandan başladı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 09:28
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükseliş İle Güne Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Yükseliş İle Güne Başladı

Türkiye'nin önde gelen borsa platformlarından olan İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), yeni güne yükseliş ile başladı. BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne %0,1'lik bir artışla 11.049,00 puan seviyesinden işlem görerek dikkatleri üzerine çekti.

Önceki Performans ve Piyasa Gelişmeleri

Önceki normal seans kapanışına göre %0,1 artış kaydeden şubat vadeli endeks kontratı, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek %0,8 azalışla 11.043,00 puan seviyesinden seansı tamamlamıştı. Akşam seansında ise yatay bir seyir izledi.

Küresel piyasalarda yatırımcıların gündemi, ABD'nin ek gümrük vergilerine ilişkin haber akışıyla şekillenmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikaları sonrası, önemli ticaret ortakları olası senaryolar için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bugünün Önemli Gelişmeleri

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile birlikte, yurt dışında İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin konuşması, İngiltere işsizlik oranı, ayrıca Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyorlar.

Teknik açıdan emanet edilen değerlendirmelere göre, endeks kontratında 11.150 ve 11.250 puanlar direnç, 11.100 ve 11.000 puanlar ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

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