Visa ve Mastercard'a Rekabet Soruşturması Başlatıldı

Visa ve Mastercard Hakkında Rekabet Soruşturması

Rekabet Kurulu, Visa ve Mastercard hakkında önemli bir karar alarak soruşturma başlatıldığını duyurdu. Küresel ölçekte ödeme sistemleri sunan bu iki devin, Türkiye'deki şema ve dijital cüzdan hizmetleri pazarlarında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiaları üzerine yürütülen ön araştırma sonuçlandırıldı.

İlgili Kuruluşlar

Söz konusu soruşturma, Mastercard Incorporated kontrolündeki Mastercard Europe SA, MasterCard Europe SA İstanbul İrtibat Bürosu ve Masterpass Teknoloji Hizmetleri AŞ ile Visa Inc. kontrolündeki Visa Europe Limited, Visa Europe Services LLC ve Visa Europe Services LLC Türkiye Temsilciliği hakkında yürütülecek. Bu ekonomik bütünlük, çeşitli dışlayıcı eylemler yoluyla kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik bir inceleme sürecine girecek.

Soruşturmanın Kapsamı

Kurul, soruşturma kapsamında Türkiye'de ihraç edilen banka, kredi ve ön ödemeli kartların büyük bir kısmını elinde bulunduran Visa ve Mastercard'ın, şema hizmetleri pazarındaki monopolleşme riskini inceleyecek. Ayrıca, kart ihraç eden teşebbüslerle kurulu dikey ilişkiler çerçevesinde geliştirdikleri indirim ve teşvik sistemleri ele alınacak.

Dijital Cüzdan Hizmetleri Üzerindeki Etkiler

Visa'nın dijital cüzdan hizmetleri pazarındaki alıcılarına getirdiği rekabet etmeme yükümlülüğünün sonuçları, pazar dinamiklerine olası etkileri açısından değerlendirilecek. Bunun yanı sıra, Mastercard'ın dijital cüzdan alanında yıkıcı fiyatlama yaparak rakiplerinin hareketlerini zorlaştırıp zorlaştırmadığı da sorgulanacak.

Rekabet Kurulu'nun verdikleri soruşturma kararları, sadece soruşturma açıldığını ifade etmekte; bu durum, hakkında soruşturma yürütülen teşebbüslerin yasayı ihlal ettiği ya da yaptırımla karşılaşacağı anlamına gelmemektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.