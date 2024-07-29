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Vodafone Seyahat Yanımda ve Setur'dan Stratejik İşbirliği

Vodafone'un Seyahat Yanımda platformu, Setur ile işbirliği yaparak seyahat deneyimini zenginleştiriyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 11:29
Vodafone Seyahat Yanımda ve Setur'dan Stratejik İşbirliği

Vodafone ve Setur'dan Yenilikçi İşbirliği

Vodafone'un seyahat platformu Seyahat Yanımda, Setur ile yaptığı yeni işbirliği sayesinde müşterilerine çok daha iyi bir seyahat deneyimi sunmayı amaçlıyor. Bu işbirliği doğrultusunda, kullanıcılar modern ve kullanışlı bir ara yüz ile yeni özel kampanyalardan yararlanabilecekler.

Müşteri Memnuniyeti ve Esneklik

Yapılan açıklamalara göre, Seyahat Yanımda kullanıcıları, platform üzerinden seyahatlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde planlayabilecektir. Setur’un geniş ürün yelpazesi ve köklü deneyimiyle birlikte, müşterilere daha fazla seçenek ve esneklik sunulmaktadır.

Seyahat Hizmetleri ve Kullanım Kolaylığı

Platform, kullanıcılarına ihtiyaçlarına göre uygun uçuş ve konaklama seçenekleri sunarak, seyahat planlamalarını kolaylaştırmaktadır. Kullanıcılar, yurtiçi ve yurtdışında direkt veya aktarmalı uçuşlar, araç kiralama ve otel rezervasyonu gibi işlemleri rahatlıkla gerçekleştirebileceklerdir.

Vodafone Red aboneleri, bu seyahat platformundan özel avantajlar ile faydalanırken, Vodafonelu olsun olmasın tüm müşteriler de Seyahat Yanımda’dan yararlanabilecek. Platforma, Vodafone Yanımda mobil uygulaması veya resmi web sitesi üzerinden erişim sağlanabilir.

Sürdürülebilir Turizm Vurgusu

Vodafone Her Şey Yanımda Genel Müdürü Yusuf Aysal, işbirliğinin sürdürülebilir turizm uygulamalarına öncülük edeceğini belirtti. Aysal, Setur ile birlikte seyahat sektöründeki taleplere hızlı yanıt vererek, Vodafone'un bu alandaki konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Setur'un Deneyimi

Setur Genel Müdürü Ahmet Sönmez ise, 60 yıllık deneyimleri ile Vodafone ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını açıkladı. Dijitalleşmenin turizmi etkilediğini vurgulayan Sönmez, iki güçlü marka arasında doğan işbirliğinin, müşterilere ekonomik ve güvenilir bir seyahat deneyimi sunacağına dikkat çekti.

Vodafone'un seyahat platformu Seyahat Yanımda, müşterilerine daha iyi bir seyahat deneyimi sunmak...

Vodafone'un seyahat platformu Seyahat Yanımda, müşterilerine daha iyi bir seyahat deneyimi sunmak için Setur ile işbirliği yaptı. Açıklamada, Vodafone Her Şey Yanımda Genel Müdürü Yusuf Aysal'ın görüşlerine yer verildi.

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