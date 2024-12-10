DOLAR
34,85 -0,05%
EURO
36,76 0,04%
ALTIN
2.985,16 -0,32%
BITCOIN
3.379.419,85 -0,45%

VTB Başkanı Kostin: Türkiye ve Rusya, Güçlü ve Güvenilir İlişkilere Sahip

VTB Başkanı Andrey Kostin, Türkiye ile Rusya'nın komşu ülkeler olarak birbirlerini tamamladığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:14
VTB Başkanı Kostin: Türkiye ve Rusya, Güçlü ve Güvenilir İlişkilere Sahip

Türkiye ve Rusya İlişkileri Güçleniyor

Rusya'nın önde gelen bankalarından VTB'nin Başkanı Andrey Kostin, Türkiye ile Rusya'nın birlikte hareket eden, birbirini tamamlayan ve güvenilir ilişkilere sahip iki komşu ülke olduğunu belirtti.

Ekonomik Pragmatizm ve İşbirliği

Kostin, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Verona Avrasya Ekonomi Forumunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uluslararası pazarda önemli bir ulaşım koridoru olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmamasını takdirle karşılayan Kostin, bunun hem Türkiye ekonomisi için faydalı olduğunu hem de ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik doğru bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

İkili İlişkilerin Derinleşmesi

Kostin, Türk ürünlerinin Rusya’da beğenildiğini belirtirken, zorlu siyasi dönemlerde bile liderlerin sağduyulu çözümler ürettiğini vurguladı. Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ilişkileri zorlaştırmayan yaklaşımlarının önemini dile getirdi.

BRICS ve Küresel Ekonomik Dönüşüm

ABD'nin ekonomik baskılarının etkisini sorgulayan Kostin, dünyadaki siyasi toplulukların iki ana gruba ayrıldığını ve uluslararası kuruluşların Batılı ülkelerin etkisi altında olduğunu dile getirdi. Bu bağlamda BRICS'in daha güçlü bir ekonomik oluşum haline gelme gerekliliğinin altını çizdi.

Amerika ve Yaptırımlar

Kostin, ABD'nin Donald Trump döneminde uyguladığı yaptırımların zorluklar yarattığını ancak yeni bir yönetimle değişim umudunun doğabileceğini ifade etti.

2025 Beklentileri ve Ekonomik Analiz

Rus ekonomisinin 2023 yılında %4 büyümesini, 2025'te ise büyümenin %2'ye gerileyeceğini öngördüğünü belirten Kostin, enflasyonla mücadelede başarılar elde edildiğini de ekledi.

Altın ve Bitcoin Üzerine Görüşler

Kostin, yaşanan çalkantılar sonucunda merkez bankalarının altın alımlarını artırdığını belirtip, analistlerin altın fiyatlarının 3000 dolara kadar çıkabileceğini öngördüğünü aktardı. Bitcoin'in spekülatif bir varlık olduğunu vurgulayan Kostin, değerinin sıfıra düşme ihtimalinin altını çizdi.

Rusya'nın en büyük bankalarından VTB'nin Başkanı Andrey Kostin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin...

Rusya'nın en büyük bankalarından VTB'nin Başkanı Andrey Kostin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ras Al Khamiah şehrinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Verona Avrasya Ekonomi Forumu kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın en büyük bankalarından VTB'nin Başkanı Andrey Kostin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin...

Rusya'nın en büyük bankalarından VTB'nin Başkanı Andrey Kostin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ras Al Khamiah şehrinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Verona Avrasya Ekonomi Forumu kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
VTB Başkanı Kostin: Türkiye ve Rusya, Güçlü ve Güvenilir İlişkilere Sahip
2
Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Dönüşümü Ekonomik İtici Güç Oluyor
3
Türkiye, 2019-2023 Döneminde Çevre Koruma İçin 514 Milyar Lira Harcadı
4
TCMB Başkanı Fatih Karahan, DEİK ile İş Dünyası Buluşmasında Önemli Mesajlar Verdi
5
TÜİK Ekim Ayı Dış Ticaret Endeksleri Açıklandı: İhracat ve İthalat Artışı
6
Altın Fiyatlarında Yükseliş: Gram Altın 2,988 Lira

Ehliyet Alma Yaşı 16'ya Düşürüldü! Resmi Gazete'deki Değişiklikler

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!