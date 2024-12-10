VTB Başkanı Kostin: Türkiye ve Rusya, Güçlü ve Güvenilir İlişkilere Sahip

Türkiye ve Rusya İlişkileri Güçleniyor

Rusya'nın önde gelen bankalarından VTB'nin Başkanı Andrey Kostin, Türkiye ile Rusya'nın birlikte hareket eden, birbirini tamamlayan ve güvenilir ilişkilere sahip iki komşu ülke olduğunu belirtti.

Ekonomik Pragmatizm ve İşbirliği

Kostin, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Verona Avrasya Ekonomi Forumunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uluslararası pazarda önemli bir ulaşım koridoru olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmamasını takdirle karşılayan Kostin, bunun hem Türkiye ekonomisi için faydalı olduğunu hem de ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik doğru bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

İkili İlişkilerin Derinleşmesi

Kostin, Türk ürünlerinin Rusya’da beğenildiğini belirtirken, zorlu siyasi dönemlerde bile liderlerin sağduyulu çözümler ürettiğini vurguladı. Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ilişkileri zorlaştırmayan yaklaşımlarının önemini dile getirdi.

BRICS ve Küresel Ekonomik Dönüşüm

ABD'nin ekonomik baskılarının etkisini sorgulayan Kostin, dünyadaki siyasi toplulukların iki ana gruba ayrıldığını ve uluslararası kuruluşların Batılı ülkelerin etkisi altında olduğunu dile getirdi. Bu bağlamda BRICS'in daha güçlü bir ekonomik oluşum haline gelme gerekliliğinin altını çizdi.

Amerika ve Yaptırımlar

Kostin, ABD'nin Donald Trump döneminde uyguladığı yaptırımların zorluklar yarattığını ancak yeni bir yönetimle değişim umudunun doğabileceğini ifade etti.

2025 Beklentileri ve Ekonomik Analiz

Rus ekonomisinin 2023 yılında %4 büyümesini, 2025'te ise büyümenin %2'ye gerileyeceğini öngördüğünü belirten Kostin, enflasyonla mücadelede başarılar elde edildiğini de ekledi.

Altın ve Bitcoin Üzerine Görüşler

Kostin, yaşanan çalkantılar sonucunda merkez bankalarının altın alımlarını artırdığını belirtip, analistlerin altın fiyatlarının 3000 dolara kadar çıkabileceğini öngördüğünü aktardı. Bitcoin'in spekülatif bir varlık olduğunu vurgulayan Kostin, değerinin sıfıra düşme ihtimalinin altını çizdi.

Rusya'nın en büyük bankalarından VTB'nin Başkanı Andrey Kostin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ras Al Khamiah şehrinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Verona Avrasya Ekonomi Forumu kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın en büyük bankalarından VTB'nin Başkanı Andrey Kostin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ras Al Khamiah şehrinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Verona Avrasya Ekonomi Forumu kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.