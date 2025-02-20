Yandex'in Geliri 1 Trilyon Rubleyi Geçti

Yandex, 2024'te gelirlerini %37 artırarak ilk defa 1 trilyon ruble eşiğini aştı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:33
Yandex'in Geliri 1 Trilyon Rubleyi Geçti

Yandex'in 2024 Gelir Rakamları Rekor Kırdı

Rus teknoloji devi Yandex, 2024 yılı itibarıyla gelirinin ilk defa 1 trilyon ruble'yi (yaklaşık 11,2 milyar dolar) geçtiğini duyurdu. Şirketin bu yılı %37'lik bir büyüme ile kapattığı belirtildi.

Artan Net Kâr ve Gelecek Beklentileri

Ayrıca, Yandex'ın net kârı 2023 yılına kıyasla %94 oranında artarak 100,9 milyar ruble seviyesine yükseldi. Şirket, 2025 yılı için de gelirlerinde %30'un üzerinde bir artış öngörüyor.

Yandex'in Stratejik Gelişmeleri

Yandex'in çatı kuruluşu Hollanda merkezli Yandex NV, geçen yıl Rusya'daki varlıklarını 475 milyar ruble (yaklaşık 5,2 milyar dolar) karşılığında bir Rus yatırımcı konsorsiyumuna satışını gerçekleştirmişti.

Rekabet ve Pazar Durumu

Yandex, Rusya pazarında Google ile rekabet halindedir. Öne çıkan bir nokta olarak, Ukrayna savaşı nedeniyle Google'ın internet üzerinden reklamcılık hizmetlerini durdurmuş olması, Yandex’in piyasa performansına olumlu yansımıştır.

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