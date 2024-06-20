Yapı Kredi emeklinin yüzünü güldürdü! Promosyon rakamlarını arşa çıkardı

Yapı Kredi, emekli müşterilerinin yüzünü güldürecek bir haberle karşımızda: Emekli promosyon ödemelerindeki artış. İşte Yapı Kredi'nin emekliler için sunacağı yeni promosyon miktarları...

Emekli promosyonları, son zamanlarda sıkça gündeme gelen ve emeklilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği bir konu haline geldi. Bankaların promosyon ödemelerini düzenli olarak revize etmesiyle birlikte, Yapı Kredi'den emeklilere yönelik sevindirici bir haber geldi.

Yapı Kredi, emekli promosyonlarında bir artışa gittiğini açıkladı. İşte detaylar ve Yapı Kredi'nin güncellenmiş emekli promosyon miktarları...





Yapı Kredi'den Emeklilere Özel: 18.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon Fırsatı!

Yapı Kredi, 1 Haziran 2024 ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında emekli maaşlarını üç yıl süreyle bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilere, 18.000 Türk Lirasına kadar nakit promosyon imkanı sunmaktadır.

Taahhütnameyi onayladıktan sonra, ek şart aranmaksızın; aylık net geliri 9.999 TL ve altı olanlar için 6.250 TL, 10.000 TL ile 14.999 TL arası için 10.000 TL, 15.000 TL ile 19.999 TL arası için 12.500 TL ve 20.000 TL üzeri için ise 15.000 TL nakit promosyon verilecektir.

Ayrıca, Ek Ödül Taahhütnamesi imzalandıktan sonraki 60 gün içinde iki adet yeni fatura ödeme talimatı verilmesi halinde, maaş miktarından bağımsız olarak 1.500 TL ek nakit bonus kazanılacaktır.

Bunun yanı sıra, aynı süre zarfında ana bireysel kredi kartıyla toplam 1.000 TL'lik harcama yapılması durumunda, maaş miktarından bağımsız olarak 1.000 TL ek bonus elde edilebilir. Bu ek bonus, Ek Ödül Taahhütnamesi iptal edilmediği sürece, ilk maaşın alındığı ayı izleyen ay içinde ödenecektir.