Bist 100
10.739,94 2%
DOLAR
32,81 0,89%
EURO
35,29 0,77%
ALTIN
2.474,41 2,23%

Yapı Kredi emeklinin yüzünü güldürdü! Promosyon rakamlarını arşa çıkardı

Yapı Kredi, emekli müşterilerini sevindirecek bir gelişmeyi paylaştı: emekli promosyon ücretlerinde yapılan artış. İşte Yapı Kredi'nin emekliler için sunacağı cazip güncel promosyon tutarları...

Yayın Tarihi: 20.06.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 19:31
Yapı Kredi emeklinin yüzünü güldürdü! Promosyon rakamlarını arşa çıkardı

Yapı Kredi, emekli müşterilerinin yüzünü güldürecek bir haberle karşımızda: Emekli promosyon ödemelerindeki artış. İşte Yapı Kredi'nin emekliler için sunacağı yeni promosyon miktarları...

Emekli promosyonları, son zamanlarda sıkça gündeme gelen ve emeklilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği bir konu haline geldi. Bankaların promosyon ödemelerini düzenli olarak revize etmesiyle birlikte, Yapı Kredi'den emeklilere yönelik sevindirici bir haber geldi.

Yapı Kredi, emekli promosyonlarında bir artışa gittiğini açıkladı. İşte detaylar ve Yapı Kredi'nin güncellenmiş emekli promosyon miktarları...

yapıkredi bankası

Yapı Kredi'den Emeklilere Özel: 18.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon Fırsatı!

Yapı Kredi, 1 Haziran 2024 ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında emekli maaşlarını üç yıl süreyle bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilere, 18.000 Türk Lirasına kadar nakit promosyon imkanı sunmaktadır.

Taahhütnameyi onayladıktan sonra, ek şart aranmaksızın; aylık net geliri 9.999 TL ve altı olanlar için 6.250 TL, 10.000 TL ile 14.999 TL arası için 10.000 TL, 15.000 TL ile 19.999 TL arası için 12.500 TL ve 20.000 TL üzeri için ise 15.000 TL nakit promosyon verilecektir.

Ayrıca, Ek Ödül Taahhütnamesi imzalandıktan sonraki 60 gün içinde iki adet yeni fatura ödeme talimatı verilmesi halinde, maaş miktarından bağımsız olarak 1.500 TL ek nakit bonus kazanılacaktır.

Bunun yanı sıra, aynı süre zarfında ana bireysel kredi kartıyla toplam 1.000 TL'lik harcama yapılması durumunda, maaş miktarından bağımsız olarak 1.000 TL ek bonus elde edilebilir. Bu ek bonus, Ek Ödül Taahhütnamesi iptal edilmediği sürece, ilk maaşın alındığı ayı izleyen ay içinde ödenecektir.

İLGİLİ HABERLER

Harçlık almayan genç kalmasın! 18-26 yaş arasına 100 TL bayram harçlığı verilecek

O tarihi bekleyenin hesabına 45 bin 200 TL nakit ödeme! Bayramda bayram ettirecek

Doların 15 gün sonraki kaderi belli oldu! Merkez Bankası flaş rakamı duyurdu

Gram altında 1000 TL'lik füze patlıyor! İslam Memiş altın alıp satacakları uyardı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Gram altında 1000 TL'lik füze patlıyor! İslam Memiş altın alıp satacakları uyardı

Binlerce lira paranız PTT'de kalmış olabilir! TCKN ile hemen sorgulayıp geri alın

Doların 15 gün sonraki kaderi belli oldu! Merkez Bankası flaş rakamı duyurdu

Yapı Kredi emeklinin yüzünü güldürdü! Promosyon rakamlarını arşa çıkardı

O tarihi bekleyenin hesabına 45 bin 200 TL nakit ödeme! Bayramda bayram ettirecek

Bakanlıktan acil satılık! Tatilin ana merkezinde yüzde 25 peşinatla arsa satışları başladı!

Sıfır Renault Megane 652 bin TL'ye düşüyor! ÖTV'siz anahtar teslim fırsat kaçmaz

Sürücüler bunu yaparsa başını taşlara vuracak! Cezası 16.550 TL olarak açıklandı

Kimlikle başvurularda ücretsiz oldu! Nüfus Müdürlüklerinde iğne atsan yere düşmüyor

e-Devlet'ten hemen kontrol edin! HGS borcu olanlara acil olarak duyuruldu

Çalışanlara bayram piyangosu vurdu! Maaşa ek o ödeme trink hesaplara yatırılacak

Harçlık almayan genç kalmasın! 18-26 yaş arasına 100 TL bayram harçlığı verilecek