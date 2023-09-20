Yapı Kredi'den emeklileri sevindiren rakam: Promosyon miktarı güncellendi

Yapı Kredi, emeklilerin ilgisini çekecek güncel promosyon kampanyası ile dikkatleri üzerine çekiyor. Emekliler için oldukça önemli olan promosyon fırsatları, bankalar arasında rekabeti artırıyor ve emeklilere cazip teklifler sunulmasını sağlıyor. Yapı Kredi, Eylül ayında güncellediği emekli promosyon kampanyası ile emeklilere çeşitli avantajlar sunuyor. İşte Yapı Kredi'nin güncel emekli promosyon kampanyasının detayları...

Yapı Kredi'nin Emekli Promosyonları Belli Oldu

1 Eylül 2023 ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı almak için üç yıl boyunca Yapı Kredi'yi tercih eden müşteriler, 9 bin TL'ye kadar nakit promosyon fırsatından yararlanabilirler.

Promosyon Taahhütnamesi imzalandıktan sonra ek bir koşul olmadan, aylık net geliri 3 bin 499 TL'ye kadar olan emeklilere 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL - 7 bin 499 TL arasındaki gelire sahip olanlara 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL - 9 bin 999 TL arasındaki gelire sahip olanlara 6 bin 750 TL ve 10 bin TL üzeri gelire sahip olanlara ise 7 bin 500 TL nakit promosyon ödemesi yapılır.

Ek Ödül Taahhütnamesi imzalandıktan sonraki 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı veren müşterilere maaş baremi bağımsız 500 TL ek nakit ödül sunulur.

Kampanyanın başlangıç tarihinden itibaren Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşteriler, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk gününden itibaren 0 faizle 2 bin 000 TL'ye kadar esnek hesap limitinden faydalanabilirler. Kampanyadan yararlanmak için nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması gerekmektedir.

1 Eylül 2023 ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan veya mevcut kartları ile promosyon başvuru tarihini takip eden 2 ay içinde toplam 500 TL harcama yapan müşterilere ek 1000 TL nakit promosyon sağlanacak. Ödemeler, emekli maaş hesaplarına yapılacak ve ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi şartıyla ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içinde gerçekleştirilecektir.

Yapı Kredi, emekliler için sunduğu bu kampanya ile finansal anlamda daha avantajlı bir yaşam sunmayı hedefliyor.