Yarın tüm emeklilere 31.000 TL yatacak! Ek ödemeler hesaplara yatmaya başladı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Perşembe ve Cuma günü başka mali sürprizler de geldi. Kurban Bayramı için geri sayımın sürdüğü bugün, emekliler maaşlarını ve terfilerini yakından takip ediyorlar. Çünkü tatil öncesi emeklilerin likidite ihtiyacı artıyor. Milyonlarca emekliye yapılacak ekstra ödemelerde hangi bankaların kilit rol oynayacağı ortaya çıktı. Geri çekilen terfi listesinde profil değişti. Bu banka emeklilere 31.000 TL'ye kadar ek para kazanma fırsatı sunuyor. Başvuruya ilişkin detaylar ve ödemenizi bayramdan önce alabilmeniz için yapmanız gerekenler haberimizde..

Türk bankaları emekli maaşı alan müşterilerine uzun süredir promosyon ödeme listesi sağlıyor. Emekliler, maaşlarını kendi seçtikleri bankaya aktarmaları ve üç yıl boyunca oradan almayı kabul etmeleri halinde ücretsiz maaş zammı ve ücret iadesi alıyor.

Yerel seçim öncesinde promosyon tutarı da artırıldı. Albaraka Türk Bankası’ndan yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde likidite ihtiyaçları artan emeklilere yönelik bomba gibi bir promosyon ödeme haberi geldi. Emeklileri terfi ettirmek için yeniden yarışa giren Albaraka Türk, emekliler için 31 bin TL'ye varan paket hazırladı.





EMEKLİYE REKOR TEKLİF

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını 3 yıl süreyle bankaya aktaran emeklilere ödenecek promosyon avansı tutarı 16 bin TL şeklinde belirlendi. SSK Bağ-Kur 4C emeklisi olsun veya olmasın, maaşını alarak Albaraka Türk müşterisi olanlara bu tutarı alabilecek. Ödemeden faydalanmanın tek şartı taşınmak ve 3 yıl boyunca bankadan maaş almayı taahhüt etmektir. Ancak bankanın sürprizi bununla sınırlı değildi.

EMEKLİLER EK ÖDEME ALABİLİR

Albaraka Türk Bankası tarafından emeklilere ek ödeme imkanı da sunuyor. Emekli maaşının yanı sıra nakit ihtiyacı doğan emekliler 16.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisini kullanma seçeneğine sahip. Yani banka hem kredi desteği sağlıyor hem de promosyon desteğiyle emeklilere bir günde toplam 31.000 TL ödeme yapıyor.

NASIL KAYIT YAPILIR?

Emeklilik promosyon kampanyalarında ön sıralarda yer alan Albaraka Türk, emekli maaşını taşıyan müşterilere üç yıl içinde rekor promosyon ödemeleri gerçekleştirdi. Emekli olduktan sonra promosyondan yararlanmak isteyenler mobil bankacılık veya Albaraka Türk şubeleri üzerinden internet bankacılığı aracılığıyla promosyona başvuruda bulunabilirler.

Promosyon süreci ise son derece basit ve hızlıdır, ödeme sadece 3 iş günü içerisinde IBAN numarasına aktarılır.

Bankanın düzenlediği yeni kampanya, Kurban Bayramı öncesi emeklilere ilaç gibi olacak. Kampanyaya katılım göstermek isteyen emekliler en geç 31 Mayıs'a kadar kayıt yaptırarak yeni promosyon fırsatından yararlanma fırsatı yakalayacak. Daha detaylı bilgiye Albaraka Türk'ün internet sitesi yetkilisini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.