YASED: 2025'te Türkiye'ye 13,5 Milyar Dolarlık Yatırım Gelebilir

YASED'den İddialı 2025 Yatırım Tahmini

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, derneğe üye şirketlerin, Türkiye'deki makroekonomik istikrar sağlandığı ve öngörülebilirlik arttığı takdirde 2025 yılında 13,5 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) alabileceğini belirtti.

Küresel Yatırım Pazarında Türkiye'nin Payı

Aksoy, 2024 yılı için küresel ölçekte 1,38 trilyon dolar olarak öngörülen uluslararası doğrudan yatırımlar arasında Türkiye'nin 2024'te 11 milyar dolarlık UDY alacağını tahmin etti. Ülkemizin, küresel UDY pazarındaki mevcut payı yüzde 0,8 iken, hedeflenen yüzde 1,5 paya ulaşmak için yaklaşık 20 milyar dolarlık yatırımlara ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Yatırım Akışında Hollanda İlk Sırada

Aksoy, 2024 yılının 11 ayında Türkiye'ye en fazla UDY akışının Hollanda üzerinden gerçekleştiğini, onu Almanya ve ABD'nin takip ettiğini vurguladı. Körfez ülkelerinden ise yüzde 6 oranında yatırım alındığını ifade etti.

Veri Paylaşımında Liberalizasyon

Yatıtımlar için düzenleyici ortamın önemine değinen Aksoy, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)'nda yapılan değişikliklerin, şirketlerin operasyonlarını kolaylaştırdığını belirterek, bu değişimlerin Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) üzerinde her yıl 4 milyar avroluk bir etkisi olacağını öngördü.

Büyüme Beklentileri ve Pazar Potansiyeli

YASED PULSE anketine göre, katılımcı şirketlerin yüzde 48'i önümüzdeki 6 ay içerisinde büyüme bekliyor. Aksoy, 2025 için üretim süreçlerinde ve uluslararası yatırımlarda ılımlı bir büyüme tahmininde bulunarak, Türkiye'nin potansiyelini vurguladı.

Güven Endeksi ve Rekabetçilik Çalışmaları

Ayrıca Aksoy, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımcılar için bir Güven Endeksi oluşturduğunu belirterek, ülkenin rekabetçiliğini artırma çabalarının devam ettiğini dile getirdi. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının Türkiye’ye yeni fırsatlar sunabileceği yönünde değerlendirmelere de yer verdi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, basın mensuplarıyla bir araya gelerek Türkiye'deki uluslararası yatırımların 2024'te gösterdiği gelişim ve bu yıla ilişkin öngörüleri hakkında bilgi verdi.