Yatırım Araçlarında Değişim: Altın ve Dolar Kazandırdı

Yatırım Araçlarına Genel Bakış

Son haftada yatırımcılar, altın ve dolardan kazanç elde etti. Ancak Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi, %1,57’lik kayıpla 9.668,10 puandan kapandı. Endeks, en düşük 9.651,21 ve en yüksek 10.109,96 puanı gördü.

Endekslerin Durumu

Bu süreçte Borsa İstanbul Mali Endeksi %0,14 kayıpla 10.820,52 puana geriledi. Hizmetler Endeksi %2,85, Sanayi Endeksi %2,01 ve Teknoloji Endeksi ise %4,69 değer kaybederek sırasıyla 9.499,61, 13.174,18 ve 12.850,99 puana ulaştı.

Koza Altın İşletmeleri Öne Çıktı

BIST 100 endeksi içinde en çok kazanan hisse senedi, %17,65 artışla Koza Altın İşletmeleri oldu. Onu, %13,13 ile Petkim A.Ş. ve %5,47 ile Yapı ve Kredi Bankası takip etti. En çok değer kaybeden hisseler ise %11,68 ile Anadolu Efes, %10,61 ile Coca-Cola İçecek ve %9,73 ile Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. şeklinde sıralandı.

Değerli Şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirketler arasında Koç Holding 469 milyar 648,3 milyon lirayla ilk sırada yer alırken, Garanti BBVA 457 milyar 800 milyon lira ve Türk Hava Yolları 407 milyar 100 milyon lira ile takip ediyor.

Altın ve Doların Yükselişi

Geçtiğimiz hafta 24 ayar külçe altının gram fiyatı, %2,23 artışla 2.748 lira oldu. Cumhuriyet altınının fiyatı ise %3,21 değer kazanarak 18.305 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı %0,89 artışla 34.000 lira olurken, avronun değeri %2,53 artışla 38.000 lira olarak belirlendi. İngiliz sterlininin satış fiyatı ise %3,25 artarak 44,8650 liraya yükseldi. İsviçre frangının değeri, önceki haftaya göre %3,17 artışla 40,0460 lira oldu.

(Sürecek)