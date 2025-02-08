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Yatırım Fonlarında Haftalık Değişim: Kıymetli Madenler Yükseldi

Bu hafta yatırım fonları ve BES fonları değer kaybı yaşadı, en fazla kazanan ise Kıymetli Maden Fonları oldu.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:03
Yatırım Fonlarında Haftalık Değişim: Kıymetli Madenler Yükseldi

Yatırım Fonlarında Haftalık Performans Analizi

Geçtiğimiz hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,02 değer kaybederken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları yüzde 0,47 geriledi. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş gösteren fon, yüzde 3,11 ile Kıymetli Maden Fonları oldu.

Dikkat çeken diğer bir veri ise, en fazla gerileyen fonun yüzde 2,11 ile Hisse Senedi Fonları olmasıydı. BES fonları özelinde ise, Kıymetli Madenler yüzde 2,21 oranında bir artış gösterdi. Ancak en fazla düşüşü yüzde 3,14 ile Endeks fonu yaşadı.

Yatırım ve BES Fonlarının Haftalık Getirileri

Aşağıda, yatırım fonlarının ve BES fonlarının toplam kazandıran fon sayıları ve getirileri yer almaktadır:

Fon KategoriHaftalık Getiri %Kazandıran (Adet)Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları-0,02104583
Borsa Yatırım Fonları-1,44418
Borçlanma Araçları Fonları0,336017
Fon Sepeti Fonları0,325029
Hisse Senedi Fonları-2,11121225
Karma ve Değişken Fonlar-0,366980
Katılım Fonları1,065290
Kıymetli Maden Fonları3,111800
Para Piyasası Fonları0,756500
Serbest Fon0,0816323

Haftalık emeklilik fonları için de benzer bir inceleme gerçekleştirilmiştir:

Fon KategoriHaftalık Getiri %Kazandıran (Adet)Kaybettiren (Adet)
Emeklilik Fonları-0,47132248
Başlangıç Fonları0,66100
Borçlanma Araçları0,102520
Değişken Fon-0,7233108
Devlet Katkısı-1,57012
Endeks-3,1404
Fon Sepeti Fonu-0,6112
Hisse Senedi-2,11032
Karma-0,0640
Katılım-0,2462
Kıymetli Madenler2,211400
OKS Katılım0,421860
OKS Standart-0,68190
Para Piyasası0,611300
Standart-0,77210
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-1,0403

Bu veriler, yatırımcıların fon tercihleri ve piyasa durumu hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.

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