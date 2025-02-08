Yatırım Fonlarında Haftalık Değişim: Kıymetli Madenler Yükseldi

Yatırım Fonlarında Haftalık Performans Analizi

Geçtiğimiz hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,02 değer kaybederken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları yüzde 0,47 geriledi. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş gösteren fon, yüzde 3,11 ile Kıymetli Maden Fonları oldu.

Dikkat çeken diğer bir veri ise, en fazla gerileyen fonun yüzde 2,11 ile Hisse Senedi Fonları olmasıydı. BES fonları özelinde ise, Kıymetli Madenler yüzde 2,21 oranında bir artış gösterdi. Ancak en fazla düşüşü yüzde 3,14 ile Endeks fonu yaşadı.

Yatırım ve BES Fonlarının Haftalık Getirileri

Aşağıda, yatırım fonlarının ve BES fonlarının toplam kazandıran fon sayıları ve getirileri yer almaktadır:

Fon Kategori Haftalık Getiri % Kazandıran (Adet) Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları -0,02 104 583 Borsa Yatırım Fonları -1,44 4 18 Borçlanma Araçları Fonları 0,33 601 7 Fon Sepeti Fonları 0,32 502 9 Hisse Senedi Fonları -2,11 121 225 Karma ve Değişken Fonlar -0,36 698 0 Katılım Fonları 1,06 529 0 Kıymetli Maden Fonları 3,11 180 0 Para Piyasası Fonları 0,75 650 0 Serbest Fon 0,08 163 23

Haftalık emeklilik fonları için de benzer bir inceleme gerçekleştirilmiştir:

Fon Kategori Haftalık Getiri % Kazandıran (Adet) Kaybettiren (Adet) Emeklilik Fonları -0,47 132 248 Başlangıç Fonları 0,66 10 0 Borçlanma Araçları 0,10 25 20 Değişken Fon -0,72 33 108 Devlet Katkısı -1,57 0 12 Endeks -3,14 0 4 Fon Sepeti Fonu -0,61 1 2 Hisse Senedi -2,11 0 32 Karma -0,06 4 0 Katılım -0,24 6 2 Kıymetli Madenler 2,21 140 0 OKS Katılım 0,42 186 0 OKS Standart -0,68 19 0 Para Piyasası 0,61 130 0 Standart -0,77 21 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -1,04 0 3

Bu veriler, yatırımcıların fon tercihleri ve piyasa durumu hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.