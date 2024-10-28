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YEKA RES-2024 Yarışması İçin Başvurular 21 Ocak 2025'te Başlıyor

Rüzgar enerjisi temelli YEKA RES-2024 yarışması başvuruları 21 Ocak 2025'te alınacak.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 09:48
YEKA RES-2024 Yarışması İçin Başvurular 21 Ocak 2025'te Başlıyor

YEKA RES-2024 Yarışması Hakkında Bilgiler

Toplam 1200 megavatlık bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla düzenlenecek olan 5 rüzgar enerjisine dayalı yarışma başvuruları, 21 Ocak 2025 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasında alınacak.

Yarışma İlanı Resmi Gazete'de Yayınlandı

Edirne, Kırklareli ve Sivas illerindeki toplam 1200 megavat elektrik gücünün tahsisi için yapılacak yarışmanın şartnamesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada, her bir yarışma için başlangıç tavan fiyatı 5,50 dolar/cent olarak belirlenirken, taban fiyatı ise 3,50 dolar/cent olacak.

Katılım Şartları

Yarışmaya katılacak tüzel kişiliklerin Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim veya limited şirket olarak kurulmuş olması ve sermaye şirketi statüsündeki yabancı şirketlerin de başvuruda bulunabilmesi gerekiyor. Şartnamenin detayları bakanlığın internet sitesi üzerinden temin edilebilir.

Finansal Gereklilikler

Her bir yarışma başvurusu için sunulması gereken makbuz veya dekont tutarı 50 bin lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca, başvurulan her yarışma için ayrı bir makbuz veya dekont sunulması şarttır. Başvuru aşamasında sunulan teminat mektubu 20 bin dolar olarak belirlenmiştir. Yarışmayı kazanılması durumunda, sözleşmenin imzalanma tarihinden önceye kadar 50 bin dolar tutarında ek bir teminat mektubu sunulması gerekmektedir.

Başvuru Süreci

Başvurular, 21 Ocak 2025 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'ne elden teslim edilecektir. Yarışmaların detayları ile ilgili bilgiler, bakanlığın resmi internet adresinde duyurulacaktır.

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