Yenişehir'de Ekmek Zammı Krizi: Başkan Ercan Özel'den YESAŞ'a Çağrı

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'ten YESAŞ'ın ekmek zammına tepki

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, YESAŞ tarafından uygulanan ekmek zammına ilişkin açıklama yaptı. Başkan Özel, zammın Yenişehir Belediyesi'nin kararı olmadığını ve ilçe halkının bu uygulamayı şaşkınlıkla karşıladığını belirtti.

'Zam kararı belediyemizin bilgisi dışında'

Başkan Özel, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: 'Yenişehir belediyesi olarak, YESAŞ’ın ekmeğe yaptığı zammı, biz de Yenişehirli hemşehrilerimiz gibi şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladık'. Özel, devamında YESAŞ'ın yönetim biçimine dikkat çekerek, 'Halkımızın bildiği gibi; Belediyemiz iştiraki olan ancak bir süredir usulsüz ve kanunsuz bir şekilde yönetim kurulu başkanlığı Yenişehir belediyesi uhdesinden çıkarılarak, bilgimiz dışında oluşturulan bir heyet tarafından yönetilmeye çalışılan YESAŞ’ın, yangından mal kaçırırcasına aldığı zam kararı kabul edilebilir değildir' ifadelerini kullandı.

Yönetim zaafiyeti vurgusu

Özel, Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu'nun 'Bursalılar rahat olsun, bu yıl ekmeğe zam yok. Halkımız bizim dışımızda yapılan hiçbir açıklamaya paylaşıma itibar etmesin' sözlerini hatırlatarak, kamu hizmeti amacıyla kurulan YESAŞ'ın özel sektör temsilcilerinden daha hevesli davranmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Başkan, bu durumun 'büyük bir tezat' ve 'YESAŞ’ta büyük bir yönetim zaafiyeti' olduğunu belirtti.

Vatandaşın alım gücü esas alınmalı

Özel, sözlerine şöyle devam etti: 'Halka kaliteli ve ucuz ekmek sunmak amacıyla kurulan ve çok uzun yıllardır bu misyonunu sürdüren YESAŞ’ın, yalnızca birkaç ay içinde sürdürülemez bir yapıya dönüştürülmesi ve bunun faturasının Yenişehirli hemşehrilerimize çıkarılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz'. Başkan, ekmek fiyatlandırmasında vatandaşın alım gücünün esas alınması gerektiğini, zam oranı ve zamanlamasının ilgili oda başkanı ile ortak akıl çerçevesinde belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kuruluş felsefesine açıkça aykırı

Başkan Özel, ilçe ile çevre ilçeler arasındaki fiyat farkına dikkat çekti: 'Bugün İnegöl’de, İznik’te, Orhangazi’de ve tüm Bursa genelinde vatandaşımız 15 TL’ye ekmeğe ulaşabiliyorken, Yenişehir’de fiyatın bir anda 20 TL’ye çıkarılması; hemşehrilerimizin haklı tepkisine yol açmıştır.' Özel, bu zammın YESAŞ’ın 45 yıllık köklü tarihi boyunca alışılmışın dışında bir durum yarattığını ve kurumun kuruluş felsefesine aykırı olduğunu söyledi.

YESAŞ Yönetim Kuruluna çağrı

Son olarak Başkan Özel, YESAŞ Yönetim Kuruluna çağrıda bulunarak, kurumun nasıl bu noktaya geldiğinin sorgulanması gerektiğini belirtti ve 'YESAŞ Yönetim Kurulu’nu göreve davet ediyorum' dedi. Özel, ekmek fiyatının makul seviyelere çekilmesi, halkın mağduriyetinin giderilmesi ve YESAŞ’ın kuruluş amacına uygun hareket etmesinin önemine vurgu yaptı: 'Yenişehirli hemşehrilerimizin huzuru, refahı ve hakkı bizim için her şeyden değerlidir.'

