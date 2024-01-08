Yerli otomobil görücüye çıktı! TOGG'dan sonra göz doldurdu

Ülkemizde otomobil endüstrisi, yerli ve milli üretim konsepti çerçevesinde aktif bir şekilde gelişimini sürdürüyor. TOGG'un ardından Yıldız Teknik Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösteren Yıldız Teknopark tarafından kurulan "EVRY" girişiminin elektrikli otomobili "VERY," 2024'te trafiğe çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin tamamen yerli ikinci otomobil markası olan VERY'nin ön sipariş süreci başlamış durumda ve seri üretimine 2025'te başlanacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan Yıldız Teknopark'ta geliştirilen "VERY," tamamen yerli mühendis ve tasarımcı kadrosu tarafından şekillendirilecek. Mobil sistemler sektöründe faaliyet gösteren "EVRY" ekibi, aracın tasarımını ve üretimini 300 günde tamamladı. Aracın sedan modeli 4 kişilik kapasiteye sahip olacak ve ayrıca kamyonet, 2 kişilik açık üst modelli ve endüstriyel tesislerde 500 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip olan 'otonom' modeller de sunulacak. Elektrik motoru, batarya ünitesi, yazılım, uzaktan kontrol uygulamaları ve otonom sürüş gibi özellikler, 23 kişilik aynı ekip tarafından geliştirildi.





VERY'nin menzili 350 kilometreye kadar ulaşırken, aracın tamamen yerli üretimi olan 400 voltluk elektrik motoru, çoklu vites seçeneği sağlayan dişli kutusu ve 11kwh, 22kwh ve 33kwh kapasiteli 3 farklı batarya seçeneği sunuyor. Bu bataryaların ortalama ağırlığı 35 kilogram olup, aracın ağırlığına olumlu bir etki sağlarken, geliştirilen motorun ağırlığı da 16 kilograma kadar indirildi.

Aracın kullanıcı deneyimine önem veren "EVRY Teknoloji"nin kurucu ortağı Yosun Karasu, araçtan araca şarj ve yedek batarya özelliklerine vurgu yaparak, mobil uygulama aracılığıyla aracın birçok fonksiyonunun uzaktan kontrol edilebileceğini belirtti. Şirket, fabrika kurulum sürecinde kendi öz sermayesiyle ilerleme hedeflerinin yanı sıra, ileri aşamalarda teşvik ve yatırım desteklerine de açık olacak.

Yosun Karasu, "VERY"nin 2024 sonunda teslim edilmesi ve 2025 yılında 10 bin araçlık bir fabrika yatırımının gerçekleştirilmesi planlarını açıkladı. Fabrikanın konumu için Bursa, Tekirdağ veya Kocaeli gibi şehirlerin değerlendirildiğini belirten Karasu, gençlere projelerde yer almalarını ve okul projeleri ile tam zamanlı stajlara ağırlık vermelerini tavsiye etti.