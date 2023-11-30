Yüksek maaş hayali çöp olabilir! O tarihe kadar yapmayanın 50 bin TL'si buhar olacak

Emeklilik Planlarınızı Geciktirmeyin: 50 Bin TL'yi Boşa Harcamaktan Kaçının

Emeklilik hayali kuranlar, daha yüksek bir emekli maaşı almak amacıyla 2024'ü beklemek konusunda düşünceye kapıldılarsa, dikkat! Bu karar, cebinizden 50 bin TL'ye kadar bir parayı ziyan etmenize neden olabilir.

Asgari ücret zammının yanı sıra, borçlanma maliyetlerinde de değişiklikler bekleniyor. Aralık ayı sonundaki prim borçlanma hesapları ile Ocak ayındaki hesaplar arasında önemli farklar ortaya çıkabilir.

Emekli olma niyetinde olanlar, hızlı davranmalı. Emekli olabilmek için belirlenen prim günü, çalışma yılı ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Bu şartları yerine getiren ancak prim eksikliği bulunan bireyler, askerlik ve doğum borçlanması gibi seçeneklerden yararlanabilirler. Prim eksikliği olanlar, 1 Ocak'a kadar borçlanma yaparak ceplerinde 50 bin TL'den fazla birikim sağlayabilirler. İşte eksik primi tamamlamak için askerlik ve doğum borçlanmasıyla ilgili detaylar.





Emeklilik Yolunda Borçlanmada Detaylar

Her bireyin emekli olabilmek için karşılaması gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar arasında belli bir prim ödeme süresini tamamlamak, erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalı olmak ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası dışında kalanlar için belirli bir yaşa ulaşmak yer almaktadır. Yaş ve yıl dışındaki prim şartı ise çalışarak veya kendi işini yaparken ödenerek tamamlanabilir. Ancak bazı durumlarda askerlik ve doğum borçlanması gibi alternatiflerden de yararlanmak mümkündür. İşte bu borçlanma seçenekleri ve ayrıntıları:

Askerlik Borçlanması Nedir?

Askerlik borçlanması, erkeklerin sigortalı olmadan önce yaptıkları askerlik sürelerini sigortaya borçlanmalarını sağlayan bir uygulamadır. Bu borçlanma seçeneği, emeklilik için gereken prim gün sayısını tamamlamak isteyenler için önemli bir fırsat sunar.

Doğum Borçlanması Nedir?

Doğum borçlanması, doğum nedeniyle belirli bir süre çalışma hayatından uzak kalan ve en az bir gün sigortalı çalışmış olan kadınlara, geriye dönük prim ödeme imkanı tanıyan bir durumdur. Bu borçlanma seçeneği, emeklilikle ilgili dezavantajları bertaraf etmeyi amaçlar.

Emeklilik İçin Borçlanma Nasıl Hesaplanır?

Borçlanmalar veya prim satın almalar için ödenecek miktar, asgari ücrete göre hesaplanır. Aylık ödemeler, doğum ve askerlik borçlanmalarında brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar olurken, yurtdışı borçlanmalarda bu oran yüzde 45 olarak belirlenir.

Askerlik ve Doğum Borçlanması Ne Kadar Ödenir?

2023 yılı için brüt asgari ücret 13 bin 414 lira olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede bir aylık doğum ve askerlik borçlanması için 4.292 lira ödenirken, yurtdışı borçlanma için ise 6.036 TL ödeme yapmak gerekmektedir. Borçlanmada ihtiyaç duyulan gün sayısı kadar gün satın alınabilir.





Asgari Ücretteki Gelişmeler ve Emeklilik Borçlanmalarına Dair Beklentiler

Yaklaşan 2024 yılı, asgari ücret artışları ve emeklilik borçlanmalarındaki maliyetleri öngörmede merak uyandırıyor. Borçlanma miktarları, geçerli brüt asgari ücretle doğrudan ilişkili olduğundan, herhangi bir asgari ücret artışı, borçlanma maliyetlerini etkileme eğiliminde. 2024 yılı için belirlenecek asgari ücret, Aralık ayındaki toplantılarda ortaya çıkacak. Beklentilere göre, 2024 yılı için yıllık enflasyon yüzde 65 civarında olacak, 6 aylık enflasyon ise yüzde 38 civarında.

Bu bağlamda, asgari ücretin yüzde 40 ila 50 arasında artması öngörülüyor. Asgari ücretteki bu artışlar, emeklilik borçlanma maliyetlerini yüzde 40 ila 50 oranında yükseltecek. Ancak, bu ek maliyetten kaçınmanın bir yolu mevcut.

Emeklilik için prim borcu olanlar, borçlanma başvurularını Aralık ayının sonuna kadar yaparlarsa, ödemelerini 2023 yılına ait asgari ücret üzerinden gerçekleştirecekler. Eğer başvuru Ocak ayına ertelenirse, bu kez yeni belirlenen asgari ücrete göre ödeme yapmaları gerekecek.

Yüzde 40 ila 50 arasında bir artış düşünüldüğünde, 2 yıllık bir çocuk borçlanmasında 50 bin liranın üzerinde ek bir ödeme durumu ortaya çıkacak. Örneğin:

Şu anda aylık borçlanma miktarı 4.292 TL olarak belirlenmiş durumda. Eğer asgari ücret yüzde 40 artarsa, bu miktar 6.009 TL'ye, yüzde 50 artış olursa 6.435 TL'ye çıkacak. Aylık fazladan ödenen para 2 bin lirayı aşacak.

1 yıl boyunca borçlanan birisi Aralık ayında başvurursa 51.504 TL öderken, Ocak ayında başvurduğunda yüzde 40 artışta 72.108 TL, yüzde 50 artışta ise 77.256 TL ödeyecek. Bu miktar 2 yıllık bir çocuk borçlanmasında daha da yükselecek. Şu anda bir çocuk borçlanması 103.008 TL iken, yüzde 40 artışta 144.216 TL, yüzde 50 artışta ise 154.512 TL'ye çıkacak.

Dolayısıyla bir çocuk borçlanmak isteyen bir anne, Aralık ile Ocak arasında 51 bin lirayı aşan bir fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. Bu nedenle borçlanma başvurusunu Aralık ayı sonuna kadar yapmak büyük önem taşıyor. Borçlanma tutarı e-devlet üzerinden kolayca hesaplanabilmektedir, böylece birey ne kadar emeklilik borçlanması yapacağını rahatlıkla öğrenebilmektedir.