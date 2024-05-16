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Yükseliyor diye panikleyenler dikkat! Altın fiyatlarının çakılacağı tarihi açıkladı!

Altın yatırımcılarının tavsiyelerini yakından takip ettiği isimlerden Mert Başaran, yeni altın tahminlerini paylaştı. Altının fiyatının azalacağını açıklayan Başaran'ın açıklamasının detayları haberimizde..

Yayın Tarihi: 16.05.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 23:05
Yükseliyor diye panikleyenler dikkat! Altın fiyatlarının çakılacağı tarihi açıkladı!

Altın ve para piyasasının uzman isimlerinden biri olan ve yaptığı yorum ve analizleriyle herkesin takip ettiği isim haline gelen Mert Başaran, altın rakamının düşeceğini açıkladı.

Ekonomist Mert Başaran altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Katıldığı TV programında altın fiyatlarına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Başaran, yatırımcıları uyardı. Uzman isim, altının fiyatının 2 bin 150 liraya kadar düşebileceğini söylüyor. Mert Başaran'ın açıklamasının devamı şöyle:

Altın fiyatlarının çakılacağı tarihi açıkladı

'KORKMAYIN, ÖLÜMCÜL DURUM YOK'

Yatırımcıları paniğe kapılmamaları konusunda uyaran Mert Başaran, şunları söyledi:

“Burada biraz daha yan olabilir, bu arada 2 bin 150 liraya da düşebilir. Düşerse ölümcül durum olmaz.

Bu tamamen normal ve sağlıklıdır. Bu şeylerin var olması gerekir. Sayı 2.250'ye ulaşınca vatandaşlar paniğe kapıldı. Bunlar olması gerekli olan sağlıklı şeyler. Grafikler çok güzel. Bir düşüş olsa da trend hala yukarı yönlü" 

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