Yumurta 99, tuvalet kağıdı 169, Ayçiçek yağı 179 TL’ye düşüyor! O market tüm ürünlerinde indirim başlattı

Uygun fiyatlarla temel gıda ve hijyen ürünlerinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlara indirimlerle dolu haber Altun market tarafından duyuruldu. Altun market 16 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloğuyla birçok ürünü oldukça uygun fiyatlarla satışa çıkarttı. İndirimli fiyatlarla satışa çıkardığı ürünler 25 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Bol çeşit uygun fiyat Altun fırsatlarını kaçırmayın sloganıyla satışa çıkardığı ürünler arasında yok yok!

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE GÖRÜLMEMİŞ KAMPANYAYI ALTUN MARKETLERDEN

Temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası bekleyen vatandaşlar koştur koştur Altun marketlere gidiyor. Kampanya doğrultusunda bir yağ ayçiçek yağı 4 lt pet şişeyi 189,99 TL’den 179,99 TL’ye, makarna çeşitlerini 23,99 TL'den 16,99 TL’ye, 30’lu gezen yumurta 119,99 TL’den 99,99 TL’ye, Söke un 2 kg 46,50 TL’den 34,99 TL’ye, dana sarma, dana kuşbaşı, dana antrikot gibi ürünler de kilogram başına uygun fiyatlarla satışa çıkarttı. Bu ürünlerin yanı sıra tereyağı, süt, bal, sucuk, kaşar peyniri, yoğurt, krema, labne peyniri, ayran, salça gibi ürünlerde de indirim sizleri bekliyor.

TEMEL HİJYEN ÜRÜNLERİNDE DE UYGUN FİYATLAR PEŞ PEŞE SİZLERİN OLACAK

Temel gıda ürünlerinin yanı sıra temel hijyen ürünlerinde de indirim Altun marketlerde sizleri bekliyor. Paylaşılan aktüel ürünler kataloğunda 40’lı tuvalet kağıdı 219,99 TL’den 169,99 TL’ye, 7 kg daha esintili toz çamaşır deterjanı 299,99 TL’den 219,99 TL’ye, 6’lı yağ emici havlu kağıt 79,99 TL’den 59,99 TL’ye, 400 ml şampuan çeşitleri 89,99 TL’den 69,99 TL’ye, 65’li bulaşık makinesi kapsülü 449,99 TL’den 359,99 TL’ye düşüyor. bu ürünlerin yanı sıra diş macunu, katı sabun, çocuk bezi, ıslak mendil, bulaşık deterjanı gibi ürünler de indirimli şekilde satışta olacak.















