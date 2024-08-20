Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Temmuz’da Artış Gösterdi

YD-ÜFE Temmuz Raporu Açıklandı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Temmuz 2023'e dair veriler doğrultusunda önemli artışlar kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, YD-ÜFE, Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,7, geçen yılın aynı ayına göre ise %27,41 oranında artış gösterdi.

Aylık ve Yıllık Değişim Oranları

YD-ÜFE’nin yıllık bazda artışı, Aralık 2022’ye göre %17,17, 12 aylık ortalamalara göre ise %55,8 olarak kaydedildi. Sanayi sektörlerine yönelik verilerde, madencilik ve taş ocakçılığı alanında %33,82, imalat sektöründe ise %27,3'lük bir artış görüldü.

Ana Sanayi Gruplarındaki Değişimler

Ayrıca, ana sanayi gruplarında da dikkat çeken artışlar gerçekleşti. Ara mallarında %24,39, dayanıklı tüketim mallarında %33,4, dayanıksız tüketim mallarında %31,59, enerji alanında %13,32 ve sermaye mallarında %30,88 oranında artışlar rapor edildi.

Sektörel Aylık Değişim Rakamları

Aylık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe %0,21, imalatta ise %1,73 oranında artış yaşandı. Ana sanayi gruplarındaki aylık değişimler ise şu şekilde kaydedildi:

Ara malları: %1,33

Dayanıklı tüketim malları: %2,07

Dayanıksız tüketim malları: %1,49

Enerji: %2,87

Sermaye malları: %2,08

Geçmiş Aylara Ait YD-ÜFE Değişimleri

YD-ÜFE'nin geçmiş aylara ait değişim oranlarının daha detaylı bir değerlendirmesi ise istatistiklerin yıllık ve aylık bazda analizleriyle yapılacaktır. Bu veriler, ekonomik koşulları ve sanayi sektöründeki gelişmeleri anlamak adına önemli bir temel sunmaktadır.