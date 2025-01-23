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Yurt Dışında Yerleşikler Geçen Hafta Hisse Senedi ve DİBS Satışları Yaptı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçtiğimiz hafta 67,2 milyon dolarlık hisse senedi satarak stoku azalttı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:03
Yurt Dışında Yerleşikler Geçen Hafta Hisse Senedi ve DİBS Satışları Yaptı

Yurt Dışında Yerleşiklerin Yatırım Hareketleri

Yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Ocak haftasında net 67,2 milyon dolar değerinde hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ne göre, bu dönemde yurt dışındaki yatırımcılar 1 milyar 239,3 milyon dolar değerinde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alarak hisse senedi satışlarının ardından farklı varlıklara yöneldi.

Hisse Senedi ve DİBS Stoklarındaki Değişim

Yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Ocak itibarıyla 33 milyar 569,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 17 Ocak haftasında 33 milyar 360,3 milyon dolara düşerek önemli bir azalma gösterdi. Bunun yanı sıra, DİBS stoku da 18 milyar 603,7 milyon dolardan 19 milyar 898,4 milyon dolara çıkarak yatırımcıların tercih ettiği bir varlık olmaya devam etti.

Öte yandan, Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı da 442,5 milyon dolardan 450,9 milyon dolara yükseldi. Bu veriler, yurt dışında yerleşik yatırımcıların Türk ekonomik dinamiklerine olan ilgisinin sürdüğünü göstermektedir.

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