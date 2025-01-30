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Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi ve DİBS Stokundaki Artış Devam Ediyor

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta hisse senedi ve DİBS yatırımlarını artırdı. TCMB verilerine göre stoksal artış dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 15:02
Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi ve DİBS Stokundaki Artış Devam Ediyor

Yurt Dışında Yerleşiklerin Yatırımları Artıyor

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçtiğimiz hafta yatırım iştahlarını artırarak 345,4 milyon dolarlık hisse senedi, 382,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 269,9 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Tam Hacim: Hisse Senedi Stokları Yükselişte

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" raporunu yayımladı. Raporun verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin 17 Ocak itibarıyla 33 milyar 360,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 24 Ocak haftasında 34 milyar 217 milyon dolara yükseldi.

DİBS ve ÖST Stoklarındaki Artış

Aynı dönem itibarıyla DİBS stoku 19 milyar 898,4 milyon dolardan 20 milyar 562,5 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları da 450,9 milyon dolardan 717,9 milyon dolara yükseldi. Bu veriler, yurt dışında yerleşik yatırımcıların Türkiye'de devam eden ilgi ve yatırım eğilimlerini göstermektedir.

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